Костин: сделка ВТБ с Wildberries сдвинулась из-за атак дронов на склады

ВТБ планирует в ближайший месяц согласовать все документы по сделке с объединенной компанией Wildberries&Russ (RWB), заявил глава банка Андрей Костин. Он заверил, что ВТБ сохраняет планы по сотрудничеству с маркетплейсом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Господин Костин заверил, что у ВТБ «немножко сдвинулись сроки выработки конкретных документов». «Топ-менеджеры несколько месяцев были заняты этими пожарными действиями... Но, в принципе, сейчас мы вернулись в нормальный режим. Думаю, в ближайший месяц мы завершим все договоренности, которые вырабатывались»,— рассказал глава ВТБ на Международном банковском форуме (цитата по «РИА Новости»).

В мае ВТБ и RWB объявили о стратегическом партнерстве. Его первым шагом должна стать покупка ВТБ доли в 5% в дочернем WB-Банке. Для этого кредитная организация привлечет финансирование через вторичное размещение акций (SPO). Взамен банк Wildberries получит доступ к инфраструктуре ВТБ, розничным отделениям, сети банкоматов, а также к инвестиционным и другим продуктам. В конце августа сделку перенесли на сентябрь.