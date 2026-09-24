Костин: сделка ВТБ с Wildberries сдвинулась из-за атак дронов на склады
ВТБ планирует в ближайший месяц согласовать все документы по сделке с объединенной компанией Wildberries&Russ (RWB), заявил глава банка Андрей Костин. Он заверил, что ВТБ сохраняет планы по сотрудничеству с маркетплейсом.
Андрей Костин
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Господин Костин заверил, что у ВТБ «немножко сдвинулись сроки выработки конкретных документов». «Топ-менеджеры несколько месяцев были заняты этими пожарными действиями... Но, в принципе, сейчас мы вернулись в нормальный режим. Думаю, в ближайший месяц мы завершим все договоренности, которые вырабатывались»,— рассказал глава ВТБ на Международном банковском форуме (цитата по «РИА Новости»).
В мае ВТБ и RWB объявили о стратегическом партнерстве. Его первым шагом должна стать покупка ВТБ доли в 5% в дочернем WB-Банке. Для этого кредитная организация привлечет финансирование через вторичное размещение акций (SPO). Взамен банк Wildberries получит доступ к инфраструктуре ВТБ, розничным отделениям, сети банкоматов, а также к инвестиционным и другим продуктам. В конце августа сделку перенесли на сентябрь.
Партнерство ВТБ и Wildberries&Russ (RWB) строится как миноритарное участие ВТБ в WB-Банке, а не как присоединение или переход контроля. ВТБ не планирует увеличивать свою долю выше миноритарной, и в краткосрочной перспективе присоединение WB-Банка к ВТБ не ожидается. Банковские продукты WB-Банка, такие как карты, депозиты и транзакции, тесно связаны с нефинансовыми сервисами маркетплейса, что формирует альянс как комбинацию банковской инфраструктуры ВТБ и клиентского контура RWB.
Для финансирования покупки активов RWB в августе 2026 года ВТБ планировал размещение акций на сумму 300–400 млрд руб., ориентируясь на нижнюю границу этого диапазона. Документ о партнерстве носит рамочный характер, и его окончательная конфигурация будет определена в процессе согласования. ВТБ оценивал вклад партнерства в свою прибыль 2026 года примерно в 10 млрд руб., ожидая более существенного экономического эффекта не ранее 2027 года.