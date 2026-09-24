Центробанк анонсировал поэтапное снижение тарифов в НСПК для банков

Центробанк решил начать поэтапное снижение тарифов для банков в Национальной системе платежных карт (НСПК). Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме.

«При подготовке к продаже мы провели оценку возможности снижения существующих тарифов для банков», — отметила госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС). Она подчеркнула, что НСПК должна оставаться рентабельной и самоокупаемой, чтобы инвестировать в проекты развития.

«Но мы приняли принципиальное решение, посмотрев на эту ситуацию, что будем поэтапно уменьшать тарифы для банков», — подчеркнула глава Центробанка. Она также отметила, что ЦБ активно обсуждает продажу «достаточно большого пакета» акций НСПК и в октябре начнет консультации с потенциальными покупателями.

НСПК — единственная в России национальная платежная система, созданная в 2014 году. 100% ее акций принадлежит Банку России. В июле 2026 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор начал обсуждать возможную продажу миноритарной доли в компании с потенциальными инвесторами. По действующим законам Центробанк обязан сохранить контрольный пакет акций, а доля одной компании не может превышать 5%. По данным СМИ, покупкой интересовались RWB, Ozon, МТС и «Яндекс».