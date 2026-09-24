Центробанк анонсировал поэтапное снижение тарифов в НСПК для банков
Центробанк решил начать поэтапное снижение тарифов для банков в Национальной системе платежных карт (НСПК). Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме.
«При подготовке к продаже мы провели оценку возможности снижения существующих тарифов для банков», — отметила госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС). Она подчеркнула, что НСПК должна оставаться рентабельной и самоокупаемой, чтобы инвестировать в проекты развития.
«Но мы приняли принципиальное решение, посмотрев на эту ситуацию, что будем поэтапно уменьшать тарифы для банков», — подчеркнула глава Центробанка. Она также отметила, что ЦБ активно обсуждает продажу «достаточно большого пакета» акций НСПК и в октябре начнет консультации с потенциальными покупателями.
НСПК — единственная в России национальная платежная система, созданная в 2014 году. 100% ее акций принадлежит Банку России. В июле 2026 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор начал обсуждать возможную продажу миноритарной доли в компании с потенциальными инвесторами. По действующим законам Центробанк обязан сохранить контрольный пакет акций, а доля одной компании не может превышать 5%. По данным СМИ, покупкой интересовались RWB, Ozon, МТС и «Яндекс».
Для банков тарифы Национальной системы платежных карт (НСПК) — это прежде всего плата за трансакционные услуги платежной системы «Мир», включая клиринг и авторизацию. Именно эти платежи составляют основную часть расходов участников платежной системы «Мир». Поэтому поэтапное снижение ставок затронет базовую стоимость проведения операций, а не только отдельный дополнительный сервис.
Тарифная конструкция допускает удешевление операций с учетом их типа и масштаба. Например, в апреле 2023 года для on-us-трансакций через Mir Pay при подключении детокенизации действовала шкала от 10 до 1 копейки за операцию в зависимости от недельного объема. Для B2B-переводов между корпоративными картами комиссия составляла 0,01% против 0,03% для других операций по дебетовым картам «Мир». В последнем случае НСПК связывала более низкую ставку с расширением сети приема за счет снижения себестоимости для эмитента.
В декабре 2025 года НСПК также заявляла о снижении тарифов на трансакционные услуги и сервисы «Мир» для частичной компенсации последствий введения НДС для платежного рынка.