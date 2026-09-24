В театре ЕГТИ к маю 2027 года поставят спектакль по песням «Агаты Кристи»

В Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ) готовится премьера музыкально-театрального проекта «Музыка в душе», сообщила пресс-служба ЕГТИ. Спектакль основан на песенном материале Александра Козлова — композитора и клавишника рок-группы «Агата Кристи», которому могло исполниться 65 лет. Премьера спектакля намечена на май — июнь 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Здание Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Александр Козлов играл в группе с момента ее возникновения. Именно он придумал название группы. В сокращенном варианте оно совпадает с его инициалами (А. К.). Им написана музыка для таких хитов, как «Истерика», «Сказочная тайга», «Моряк», «Ковер-вертолет» и других известных композиций. Александр Козлов ушел из жизни 1 марта 2001 года и похоронен на родине в Асбесте.

О старте проекта было объявлено в июле 2026 года на встрече ректора ЕГТИ Анны Глуханюк с основателем и лидером группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым. По информации пресс-службы ЕГТИ, инициаторами создания постановки выступили близкие друзья музыканта и бывшие участники группы «Агата Кристи» — музыкант Петр Май и звукорежиссер Центра креативных прототипов ЕГТИ Александр Кузнецов.

Проект будет реализован силами Екатеринбургского театрального института и Центра креативных прототипов ЕГТИ. Генеральным спонсором проекта выступит культурный фонд Вадима Самойлова.

В настоящее время на студии звукозаписи Центра креативных прототипов ЕГТИ ведется работа по созданию аранжировок и записи треков, а также формируется концепция будущего спектакля-концерта под руководством режиссера Антона Нестеренко, преподавателя кафедры театра кукол. Исполнителями вокальных партий станут студенты и выпускники Екатеринбургского государственного театрального института. По завершении работы над постановкой музыкальный материал планируется к изданию.

В честь 40-летия Свердловского рок-клуба в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. Рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовал до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в Екатеринбурге проходят тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии. Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга предложили создать Музей русского рока. Инициаторами идеи выступили основатель Музея андеграунда Павел Неганов и лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин.

Павел Миняев