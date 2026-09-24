Минобороны России сообщило о взятии двух сел в Харьковской области
Российские вооруженные силы взяли под контроль населенных пунктов Бузово и Хижняково в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. По ее данным, подразделения группировки войск «Север» «продолжают сжимать кольцо окружения» и расширять внешнюю зону контроля в области.
С начала этой недели под контроль российской армии перешли уже шесть населенных пунктов в Харьковской области. 21 сентября Минобороны РФ отчиталось о взятии харьковских Польной и Новоалександровки, 23 сентября — населенных пунктов Потихоново и Красный Яр.
Заявленное продвижение следует рассматривать в логике создания полосы безопасности: в июле 2026 года Минобороны России описывало действия группировки «Север» в Сумской и Харьковской областях как одновременное наступление на нескольких направлениях ради формирования такой полосы. Поэтому расширение контролируемой территории на этом участке имеет значение как элемент последовательного продвижения, а не только как занятие отдельных сел.
Размер подобной зоны, согласно позиции, которую в мае 2024 года высказывал Денис Пушилин, должен зависеть от дальности оружия, поставляемого Украине. Это связывает глубину продвижения с необходимостью отодвинуть угрозу поражения территории на расстояние, соответствующее дальности применяемых средств.