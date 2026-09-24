Минобороны России сообщило о взятии двух сел в Харьковской области

Российские вооруженные силы взяли под контроль населенных пунктов Бузово и Хижняково в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. По ее данным, подразделения группировки войск «Север» «продолжают сжимать кольцо окружения» и расширять внешнюю зону контроля в области.

С начала этой недели под контроль российской армии перешли уже шесть населенных пунктов в Харьковской области. 21 сентября Минобороны РФ отчиталось о взятии харьковских Польной и Новоалександровки, 23 сентября — населенных пунктов Потихоново и Красный Яр.