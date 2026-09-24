Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 20th Century Studios Фото: 20th Century Studios

Christie’s провел довольно необычный благотворительный онлайн-аукцион: на торги выставили костюмы и аксессуары из фильма «Дьявол носит Prada 2». Средства направят Committee to Protect Journalists и Council of Fashion Designers of America. Сам Christie’s предварил рассказ об аукционе фразой A million girls would kill for these looks. Если честно, утверждение о том, что миллионы девушек мечтали бы заполучить платье из «Дьявол носит Prada 2», кажется мне примерно таким же сомнительным, как художественные достоинства самого фильма. Но посмотрим на главные лоты — и заодно сравним аукционные оценки с обычными ценами этих вещей.

Один из самых заметных в фильме нарядов, со своей маленькой сюжетной линией — разноцветное льняное платье Niki Patchwork Embroidered Maxi Dress Gabriela Hearst, которое Энн Хэтэуэй носит в сценах в Хэмптонсе. Christie’s поставил эстимейт на него всего $3-4 тыс., тогда как сейчас точно такое же платье продается у Gabriela Hearst за $7,9 тыс. Причем аукционный экземпляр предлагается вместе с пятном, которое появляется на платье по сюжету фильма, — редкий случай, когда испорченная вещь потенциально интереснее новой. Неудивительно, что с торгов лот ушел за более $12 тыс.

Жакет Dries Van Noten с кисточками сезона осень-зима 2025, который носит Миранда Пристли в исполнении Мерил Стрип, получил эстимейт $4-6 тыс., что соответствует его ритейлу. С торгов Dries ушел за целых $19,2 тыс. Костюм Dolce & Gabbana, созданный для Стэнли Туччи, оценили в $2-3 тыс., но продать его смогли всего за $1 536.

Самая серьезная предварительная оценка — $15-20 тыс. — у сделанного специально для Леди Гаги черного бархатного платья дизайнера Терренса Чжоу с огромным парящим кольцом из перьев: в нем она поет на подиуме. Но чуда не случилось. Лот ушел за сумму, значительно меньше нижней границы эстимейта — всего более $10 тыс.

Анна Минакова