«Ритуал с покупкой кофе превратили еще и в момент знакомства с ИИ»

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Создатели ИИ хотят быть человечнее. Всеобщая перегруженность цифровым контентом влияет и на решения IT-компаний о том, как убеждать людей в ценности своего продукта. Они массово потянулись в офлайн. Anthropic, Perplexity, Cursor, Notion и стартап Corgi за 2026 год открыли собственные кафе или pop-up магазины в разных городах мира.

Осенью 2025-го открылось Claude Caf от Anthropic: компания временно заняла знаменитый нью-йоркский киоск Air Mail — гибрид кофейни и книжного магазина с отдельной витриной для периодики, расположенный в историческом таунхаусе XX века. В течение недели посетителям давали бесплатный кофе за скачивание приложения, культовые кепки с надписью «thinking» («думаю») и книгу CEO Anthropic Дарио Амодея.

Perplexity открыла постоянную кофейню Caf Curious в Сеуле, в одном из самых дорогих районов города — по соседству с бутиками Chanel и Herms. На кассе сенсорный экран спрашивает, есть ли у тебя подписка Perplexity Pro, ответ «да» дает скидку 50% на кофе, ответ «нет» выдает QR-код на бесплатный пробный период. Ритуал с покупкой кофе превратили еще и в момент знакомства с нейропродуктом, а кофейня стала точкой продаж.

ИИ-стартап в страховании Corgi превратил свое круглосуточное кафе в Сан-Франциско в неофициальный клуб местной стартап-тусовки, новые точки уже появились в других городах США.

Цель у всех одна: очеловечить бренд в эпоху, когда в создании продукта люди участвуют все меньше. Специалисты говорят, что такие физические вещи как мерч или кофе буквально повышают дофамин. Важно оказаться в этот момент рядом. А один из опросов The Harris Poll показал, что для 70% зумеров шопинг на бренд-ивентах — это некий «культурный момент», то есть они готовы специально поехать туда и купить что-то, чтобы стать частью события.

Яна Лубнина