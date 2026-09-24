Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Жерар Мюлье начал карьеру на текстильной фабрике своего отца в Рубе и быстро дослужился до начальника отдела сбыта. Злопыхатели говорили: «По блату». И зря — продажи Мюлье нравились по-настоящему. Поэтому, когда в моду вошли магазины самообслуживания, сын фабриканта решил попробовать себя в новом бизнесе.

Первый магазин он открыл в районе О-Шан (Верхние Поля). Так новый магазин и назвали, изменив лишь написание: буква «А» в начале слова гарантировала попадание на первые страницы справочников. Магазин заработал в 1961 году.

В первый год Мюлье чуть не разорился, во второй — расстался с компаньоном и снизил цены. Дело пошло: через шесть лет Мюлье уже открывал по всей Франции гипермаркеты. А в 1981-м «Ашан» заработал в Испании. Сегодня в мире их больше 2 тыс., и даже в Кот-д'Ивуаре — 16. Жерар Мюлье простоял у руля почти полвека. Все же любимое дело продлевает жизнь.

Павел Шинский