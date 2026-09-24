«Контроль качества сопровождает препарат на каждом этапе»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Мы привыкли видеть лекарства уже готовыми: в упаковке, на полке аптеки или в руках врача. Но их история начинается гораздо раньше: с идеи и людей, которые ищут решения новым медицинским вызовам.

У крупных фармацевтических компаний за это отвечает собственный Research and Development — центр исследований и разработок. Если завод — сердце компании, то R&D — ее мозг. Именно здесь появляются новые молекулы и совершенствуются технологии.

Такой центр есть и у группы компаний «Фармасинтез». Собственные разработки в сочетании с производством полного цикла позволяют не только выпускать, но и создавать лекарства. Сегодня в портфеле группы более 300 препаратов, а заводы работают в нескольких регионах России.

Например, в Санкт-Петербурге выпускают в том числе «Тирлидею» на основе действующего вещества тирзепатид. Контроль качества сопровождает препарат буквально на каждом этапе производства, а образцы каждой серии хранятся еще год после окончания срока годности, чтобы при необходимости можно было проверить любой этап его истории.

Анна Кулецкая