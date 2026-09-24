«Может, там и кораблики смогут теперь плавать?»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: редакция «Мосфото» Фото: редакция «Мосфото»

В центре Москвы построили новый мост. Мы уже привыкли, что роют где-то под землей, этого не видишь, только регулярно меняются планы-схемы в вагонах метро. А тут — я вживую, с марта по сентябрь наблюдал за мостостроительством.

Над Водоотводным каналом появился 17-метровый пешеходный виадук. Сам этот канал отделяет от основного русла Москвы-реки остров Балчуг. Начало островка, говоря по-питерски, «стрелку», более принято именовать «Красным Октябрем», по названию кондитерской фабрики, здесь располагавшейся. Хотя здесь размещаются и Императорский яхт-клуб 1868 года постройки, и ГЭС-2, введенная в эксплуатацию в 1907 году, и кинотеатр «Ударник» с комплексом Дома на набережной, датированный 1931 годом. А сам остров Балчуг уходит далеко, мимо Кремля до Таганки и дальше.

Новая переправа как раз здесь, на Красном Октябре, выходит на воду напротив ГЭС, серпом проскальзывает под Малым Каменным мостом и возвращается на берег напротив нового здания Третьяковки, что на Кадашевской набережной.

Таким образом, она соединяет две стороны улицы Серафимовича, на которой, кстати, расположено всего два дома. №2 — знаменитый Дом на набережной. И №5, около которого начинается вечная автомобильная пробка через Большой Каменный. Так что теперь, прогуливаясь по Красному Октябрю, легко можно выйти в Репинский скверик, не поднимаясь, так сказать, на поверхность, к светофорам. Ну, а более глобальный непрерывный маршрут теперь ведет от набережной Тараса Шевченко, от гостиницы «Украина», мимо Воробьевых гор, Нескучного сада и Парка Горького, через «Музеон» и «Октябрь», до Новоспасского монастыря — непрерывное бессветофорное движение.

Строительство велось из акватории канала. Сначала вбили 170 свай, затем насыпали временную дамбу из 12 тыс. кубометров песка. Сформировали флотилию из двух буксиров-ледоколов и нескольких барж, на которых стояли краны, экскаваторы, бензонасосы. И все это — прямо над линией метро. Мне больше всего понравилось, как быстро убрали дамбу, снова налили воду (это шутка), и при этом вычистили русло канала. Может, там и кораблики смогут теперь плавать? А мост хотят назвать то ли Репинским, то ли Ударником. Голосовать будем.

Дмитрий Буткевич