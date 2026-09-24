Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ricardo Moraes / Reuters Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Спонсорские контракты в спорте — серьезная статья дохода любого известного атлета. Но иногда большие компании от души инвестируют в будущее, то есть в спортсменов, которым только предстоит стать звездами.

Яркий пример — бразильский футболист Неймар. Свое первое спонсорское соглашение с компанией Nike он подписал в 13 лет. Казалось бы, в таком возрасте риски слишком высоки, но схема сработала. И в итоге многолетний контракт принес игроку более $100 млн.

Но на этом Nike не остановился. Самый большой спонсорский контракт компания подписала с юниором из «Манчестер Юнайтед», британцем Джей Джей Габриэлем. Ему в тот момент было 14 лет. Финансовые подробности не разглашаются, но источники, знакомые с ситуацией, уверяют, что денег подросток получит значительно больше, чем Неймар в свое время.

Так что Габриэля уже в 14 лет можно было считать миллионером. Сейчас, в свои 15 лет, он уже планирует уходить из «Манчестер Юнайтед» в один из топ-клубов. Среди претендентов, конечно, «Барселона», «Реал», ПСЖ и «Бавария».

Но самое невероятное вложение в молодое дарование Nike сделала, подписав контракт с бразильцем Кауаном Базиле. Ему тогда было 8 лет. Это абсолютный рекорд. Сумма, конечно же, осталась тайной, но сам факт произошедшего уникален. Хотя даже в том возрасте парень творил на поле невероятные вещи. Сейчас Базиле 14 лет, он играет за бразильский «Сантос» и, конечно же, на карандаше у всех ведущих клубов мира.

Владимир Осипов