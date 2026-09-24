Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Commo Фото: Commo

120 часов музыки без розетки — это пять суток непрерывного прослушивания. Такую автономность бренд COMMO заявляет для своих полноразмерных наушников Etude. С активным шумоподавлением обещанное время работы сокращается до 85 часов — это больше 3 суток. Мне удалось проверить устройство в реальных условиях.

За пару недель обычного использования — на прогулках с собаками и в общественном транспорте — я разрядил аккумулятор только наполовину. Шумоподавление работало всегда. Следить за зарядом по четырем светодиодам на левой чашке не слишком удобно. Хотелось бы иметь голосовое оповещение с теми же четырьмя уровнями. Или возможность проверить заряд в мобильном приложении, которого у Etude нет.

Выглядят наушники отлично. Дизайн напоминает серию Sony WH. Схожа не только геометрия, но и мягкие матовые материалы, приятные на ощупь. Как модели Sony, Etude не складываются, зато стоят существенно дешевле — 8 тыс. руб. Комплектация включает мягкий чехол, кабели USB-C и AUX, а также переходник для бортовых аудиосистем в самолетах.

Где же удалось сэкономить? За звук отвечают 40 мм динамики. Настройки аудио без экспериментов: заметные басы, разборчивая середина и весьма спокойные высокие частоты. По Bluetooth доступны только кодеки SBC и AAC, а вот поддержки LDAC и других вариантов с повышенным битрейтом нет. Аудиофилы, вероятно, поморщат нос. Etude — это решение для обычных сценариев: фоновой музыки, фильмов и подкастов. Производитель заявляет снижение внешнего шума до 35 дБ. Работу активного шумоподавления я бы описал как надежную, но недостаточную. Пространство для изоляции есть.

Кроме Bluetooth 6.0, Etude можно подключить к источнику звука через мини-джек. Весьма полезной оказалась функция Multipoint, которая позволяет одновременно подключить два устройства и быстро переключаться между ними. Есть и простая, но важная функция — автопауза. Если снять наушники, воспроизведение останавливается, а после их возвращения на голову — возобновляется.

Оголовье комфортное, но пользователи в очках при долгом ношении могут ощутить давление через дужки очков. Главный недостаток COMMO Etude — отсутствие защиты от воды и пыли.

Александр Леви