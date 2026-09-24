Служащий из Чувашии не смог оспорить увольнение из-за конфликта интересов

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу муниципального служащего из Чувашии в связи с прекращением полномочий из-за утраты доверия. Об этом сообщает «Ъ Волга» со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что служащий входил в закупочную комиссию и отвечал за приемку работ и подписание актов по муниципальному контракту. При этом его супруга, будучи индивидуальным предпринимателем, была партнером и кредитором компании, победившей в аукционе. Чиновник не уведомил главу округа о конфликте интересов.

Кроме того, при декларировании доходов за 2024 год он не указал финансовые обязательства супруги на сумму более 640 тыс. руб.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры о прекращении полномочий служащего, апелляция поддержала решение. Оспорить решение чиновнику не удалось.

Анна Кайдалова