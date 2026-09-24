Муниципальный служащий из Чувашии не смог оспорить в Самаре свою отставку

Оставлена без удовлетворения жалоба муниципального служащего из Чувашии на увольнение в связи с конфликтом интересов. Решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, чиновник участвовал в аукционе на заключение муниципального контракта — он входил в состав закупочной комиссии и отвечал за приемку работ и подписание актов по договору. При этом супруга служащего, будучи индивидуальным предпринимателем, выступала деловым партнером и кредитором компании-победителя аукциона. Таким образом, победа подрядчика напрямую влияла на финансовое положение семьи чиновника.

Несмотря на очевидный конфликт интересов, муниципальный служащий не уведомил главу округа о ситуации и не урегулировал ее. Кроме того, при декларировании доходов за 2024 год он скрыл финансовые обязательства супруги на сумму свыше 640 тыс. руб.

В связи с этим прокуратура направила в суд первой инстанции иск о прекращении полномочий чиновника в связи с утратой доверия. Требования контрольного органа были удовлетворены.

Чиновник пытался оспорить свое увольнение в вышестоящих инстанциях. Но судебная коллегия по административным делам признала доводы жалобы несостоятельными и поддержала решения первой и апелляционной инстанций. Действия должностного лица квалифицированы как незаконные, а позиция надзорного ведомства — как обоснованная.

Георгий Портнов