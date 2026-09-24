Федерация альпинизма сообщила о продолжении поисков пропавшего нижегородца

Пропавший в горах Кабардино-Балкарии альпинист из Нижнего Новгорода Павел Марусов продолжает числиться в поиске, заявили в Федерации альпинизма Нижегородской области 24 сентября. Днем ранее ГУ МЧС республики сообщило о том, что на территории Черекского района нашли тела нижегородца и жителя Тольятти, пропавших при восхождении на гору Дыхтау.

Как рассказали в федерации, поисковая группа при облете с коптера смогла локализовать место ночевки. В палатке под завалом снега и льда нашли только тело альпиниста из Тольятти — Влада Чернышова. Его вертолетом доставили в альплагерь Безенги.

Федерация также продолжает сбор финансирования на привлечение вертолета.

Галина Шамберина