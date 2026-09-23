Тело альпиниста из Нижнего Новгорода нашли в горах Кабардино-Балкарии

В горах на территории Черекского района Кабардино-Балкарии обнаружили тела альпинистов из Тольятти и Нижнего Новгорода, пропавших при восхождении на гору Дыхтау. Об этом сообщили в республиканском СУ СКР 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

Альпинисты 1983 и 1996 годов рождения перестали выходить на связь 20 сентября. По факту обнаружения тел начата доследственная проверка, назначены судмедэкспертизы.

По данным республиканского ГУ МЧС, для эвакуации тел погибших планируется привлечь коммерческий вертолет.

Галина Шамберина