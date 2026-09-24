В Швейцарии пройдет референдум о нейтральном статусе страны

27 сентября в Швейцарии пройдет референдум по вопросу «О сохранении швейцарского нейтралитета». Основной вопрос плебисцита — может ли нейтральная страна вводить санкции и сотрудничать с НАТО. Власти Швейцарии не считают санкции нарушением нейтралитета и референдум не поддерживают.

Швейцария «не присоединялась к санкциям, а лишь ввела отдельные ограничительные меры во избежание использования швейцарской территории для обхода санкций <...> Мы гордимся тем, что мы сохранили нейтралитет и независимость в вопросе санкций. Потому что мы в сердце Европы, но не состоим в ЕС», говорил «Ъ» в 2017 году председатель Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента страны) Юрг Шталь.

После 2022 года Швейцария присоединилась к большей части антироссийских санкций ЕС и ввела ограничительные меры в отношении примерно 2790 российских физических и юридических лиц. В стране были заморожены финансовые активы на сумму 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд), а также арестованы 14 объектов недвижимости, автомобили, бизнес-джеты, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, перечисляет портал Swissinfo.

Подробнее — в материале «Нейтралитет уже не тот».