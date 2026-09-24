Марк Цукерберг представил новые VR-очки и специальный гаджет для ИИ

Марк Цукерберг представил на конференции для разработчиков Meta Connect новые VR-очки Meta VR Glasses (Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Они будут продаваться за $1299. Господин Цукерберг также презентовал гаджет Muse Charm, предназначенный специально для работы с искусственным интеллектом (ИИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Цукерберг примеряет новые VR-очки

Фото: Carlos Barria / Reuters Марк Цукерберг примеряет новые VR-очки

Фото: Carlos Barria / Reuters

Как отмечает CNBC, новые VR-очки меньше и тоньше, чем прошлые VR-гарнитуры компании из линейки Quest, однако дороже — последняя на данный момент версия Quest 3S, выпущенная в 2024-м, стоила $299. Новые очки поступят в продажу весной 2027 года.

Muse Charm представляет собой небольшой кубик со сглаженными углами и экраном. В него встроен разработанный компанией персональный ИИ-агент Muse AI. «Мы упаковали множество технологий в этого малыша»,— заявил господин Цукерберг. По его словам, устройство позволит людям работать с ИИ-агентом, просто разговаривая с Muse Charm, «без необходимости разблокировать смартфон или открывать приложение». Господин Цукеберг сообщил, что гаджет требует последних доработок и поступит в продажу уже к декабрю. Цену Muse Charm он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Цукерберг презентует Muse Charm

Фото: Carlos Barria / Reuters Марк Цукерберг презентует Muse Charm

Фото: Carlos Barria / Reuters

Как пишет Reuters, новый гаджет отражает продолжающийся поиск компаниями из Кремниевой долины устройства, которое может стать преемником смартфона. Среди таких вариантов уже рассматривались VR-очки и специальные гаджеты для ИИ — такие разрабатывает, например, OpenAI.

Яна Рождественская