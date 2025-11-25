OpenAI создала первые прототипы собственных гаджетов с ИИ

OpenAI завершила работу над прототипами собственных устройств с искусственным интеллектом. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу компании Сэма Альтмана. Он рассказал о достижениях в ходе дискуссии с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом и Лорен Пауэлл Джобс, женой покойного гендиректора Apple Стива Джобса.

Предприниматель не уточнил, о каком именно гаджете идет речь. Однако, по его словам, устройство от OpenAI будeт знать все, о чем человек когда-либо думал, читал или говорил.

В мае OpenAI за $6,4 млрд купила стартап Джони Айва io. Он занимается разработкой устройств, подходящих для использования технологий ИИ. Господин Айв планировал представить устройство не позднее, чем через два года. Во время дискуссии он отметил непредсказуемость процесса разработки.

Сэм Альтман отметил, что новое оборудование будет создавать владельцу «более спокойную атмосферу», передает CNBC. «Ощущение, будто сидишь в самом красивом домике у озера в горах и просто наслаждаешься тишиной и покоем»,— так господин Альтман описал ожидаемый эффект от использования устройства. Оно сможет продолжительное время выполнять за пользователя различные действия, фильтровать информацию и понимать, когда и о чем следует уведомить владельца, рассказал глава OpenAI.