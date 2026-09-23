В Удмуртии за сутки на АЗС реализовали 1,5 тысяч тонн топлива

За предыдущие сутки, 22 сентября, на автозаправочных станциях Удмуртии реализовали 1,5 тыс. т топлива, в том числе 939 т бензина. Об этом сообщает минпромторг Удмуртии. По оценке властей, объем реализации находится в рамках сезонной нормы и соответствует средним показателям сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Наша цель — контролируемая стабилизация. Несмотря на то что острая фаза дефицита пройдена, говорить о полной нормализации пока преждевременно. Необходимо закрепить достигнутый результат»,— говорится в сообщении.

Ранее, минпромторг Удмуртии сообщил, что на фоне перебоев с топливом в середине сентября поставки бензина в республику увеличили на 34,5% относительно начала месяца. 18 сентября в регионе сообщали о реализации почти 1,1 тыс. т бензина за сутки при общем объеме поставки топлива 1,6 тыс. т. Ежедневные поставки бензина тогда превышали 1 тыс. т при минимальной потребности региона в 900 т.