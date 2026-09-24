В результате ударов БПЛА по Курску есть разрушения и один пострадавший

Губернатор Александр Хинштейн 24 сентября опубликовал уточненную информацию о последствиях атак беспилотников на Курск. В областном центре был ранен 50-летний мужчина. Также в результате ударов БПЛА пострадали кровля, фасад и остекление дома в частном секторе, уничтожен гараж, повреждены фасад и внутренняя отделка магазина, четыре автомобиля, погрузчик и каток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Пострадавший мужчина в момент атаки находился в машине. Врачи диагностировали у него акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб плеча.

Всего, по информации главы региона, в период с 9:00 среды, 23 сентября, до 9:00 четверга в Курской области сбили 61 беспилотник. Зафиксировано 23 случая применения артиллерии по отселенным районам. Четыре раза с БПЛА сбрасывали взрывные устройства.

В результате этих атак в городе Рыльске был поврежден гараж, в деревне Новоивановка Рыльского района — крыша дома, в селе Ольховка Хомутовского района — автомобиль, в поселке Колячек — трактор.

Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Курской области за неделю из-за атак беспилотников ВСУ было нарушено электроснабжение в 196 населенных пунктах. Отключения затронули около 44 тыс. абонентов.

Денис Данилов