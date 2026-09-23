Из-за атак ВСУ на неделе без света оставались 44 тысячи курян

В Курской области на неделе из-за атак беспилотников ВСУ было нарушено электроснабжение в 196 населенных пунктах, отключения затронули около 44 тыс. потребителей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В Обоянском, Беловском, Большесолдатском и Октябрьском районах частично нарушалось электроснабжение в 53 населенных пунктах, без электричества оставались более 13,7 тыс. потребителей. В Беловском районе отключение затронуло около 1,7 тыс. человек.

В Железногорском и Дмитриевском районах электроснабжение нарушалось в 143 населенных пунктах, без света остались более 28,6 тыс. потребителей.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что за сутки при ударах ВСУ по Курской области один мирный житель погиб, еще трое были ранены. Средства ПВО сбили над регионом 193 БПЛА.

Мария Свиридова