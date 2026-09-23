Из-за атак ВСУ на неделе без света оставались 44 тысячи курян
В Курской области на неделе из-за атак беспилотников ВСУ было нарушено электроснабжение в 196 населенных пунктах, отключения затронули около 44 тыс. потребителей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
В Обоянском, Беловском, Большесолдатском и Октябрьском районах частично нарушалось электроснабжение в 53 населенных пунктах, без электричества оставались более 13,7 тыс. потребителей. В Беловском районе отключение затронуло около 1,7 тыс. человек.
В Железногорском и Дмитриевском районах электроснабжение нарушалось в 143 населенных пунктах, без света остались более 28,6 тыс. потребителей.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что за сутки при ударах ВСУ по Курской области один мирный житель погиб, еще трое были ранены. Средства ПВО сбили над регионом 193 БПЛА.