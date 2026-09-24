Прокурор объявил предостережение подрядчику нижегородской школы №123

Прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев внес предостережение подрядчику, который капитально ремонтирует школу №123 в Нижнем Новгороде. Работы проводят по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В ходе выезда на ремонтируемый объект Игорь Мокичев заслушал представителя заказчика и подрядчика и обратил внимание сторон на обязательное соблюдение условий муниципального контракта.

Как писал «Ъ-Приволжье», школу на улице Гвоздильной в 2025 году закрыли на ремонт, который требовалось завершить в октябре 2026 года.

По информации сайта госзакупок, первый контракт муниципальный «ГлавУКС» заключил с ООО «Мастер кровли» из Чебоксар за 132,5 млн руб. Однако в феврале 2026 года его расторгли по соглашению сторон. Подрядчик успел выполнить работы на 5,6 млн руб.

В марте заключили новый контракт — с ООО «Мостопроектстрой» из Нижнего Новгорода, уже за 136,6 млн руб. Срок ремонта перенесли на 1 декабря 2026 года.

Галина Шамберина