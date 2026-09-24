«Составы будущих соперников не самые сильные»

Команда Валерия Карпина готовится к товарищеским матчам с Ираном, Намибией и Нигерией. В преддверии этого сборная провела публичную тренировку на базе в подмосковном Новогорске.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Открытые тренировки перед матчами сборной — всегда возможность понять, в каком составе команда выйдет на ту или иную встречу, но в этот раз до ближайшего матча с Ираном почти неделя, так что говорить о стартовом составе рано. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным сразу после разминки провел двустороннюю игру, что бывает нечасто. Футболистам такое развитие событий понравилось, рассказывал потом полузащитник ЦСКА Иван Обляков:

«Мы же не легкоатлеты, в целом. В футбол играем с мячом, поэтому приятно, конечно».

Самой долгой открытая тренировка получилась для вратарей. После чего Матвею Сафонову из ПСЖ предстояло еще одно испытание — общение с прессой. Журналистов интересовало все: от жизни Матвея в клубе до книг, которые он читает. Даже блог жены голкипера и его сны стали темой для обсуждения. В процессе общения Сафонова спросили, зачем он принимает участие в различных шоу, и ответ впечатлил:

«Я люблю поговорить, люблю интересные вопросы и темы. В дискуссиях часто сам нахожу ответы на вопросы, которые, возможно, сам себе никогда не задавал. Мне приятно, что я могу чему-то научить. Я сам развиваюсь, изучаю языки, читаю книги, и, возможно, кто-то начал читать после моего совета или нашел новую мотивацию в постах и словах. Кому-то просто интересно следить за тем, что происходит. И если такие люди есть, я буду продолжать».

К счастью, о футболе тоже речь шла, и тему официальных и товарищеских матчей обойти не удалось. Матвей рассказал, что игроки в сборной мечтают о том, чтобы наш футбол вернулся на международный уровень:

«Товарищеский матч — это все-таки не то же самое. Что бы ни говорили, как бы серьезно ни готовились, сколько бы шоу вокруг ни устраивали, ощущается это иначе. И хочется бороться, чтобы на каждом сборе были интересные вызовы для нас. Думаю, это можно назвать мечтой — ведь она от нас не зависит, и нам остается только хотеть, желать и ждать».

Но до этого пока далеко, да и составы будущих соперников не самые сильные. Например, звезда «Галатасарая» Виктор Осимхен в Россию не приедет. Правда, мы точно увидим на поле другого игрока этого клуба — Алексея Батракова. Его в сборной России в шутку окрестили турецким султаном. Сам Батраков рассказал, что его уже узнают на улицах Стамбула:

«Если в Москве, когда я играл в "Локомотиве", было спокойно без очков, без кепки, то в Стамбуле узнают часто. Поэтому там все прямо болеют футболом, и от этого тяжело».

Не исключено, что многих футболистов и в Москве сейчас начнут узнавать даже те, кто футболом не интересуется. Внимание прессы к сборной, как всегда, повышенное. Болельщики тоже могут встретиться с игроками. 24 сентября на Красной Пресне Валерий Карпин, Константин Тюкавин, Иван Обляков и Антон Митрюшкин проведут автограф-сессию и покажут новую форму сборной, в которой зашифрован первый аккорд российского гимна.

Увидеть, на что способна в новой форме команда Карпина, можно будет на 29 сентября. Первый соперник — Иран. Встреча пройдет в Казани. Стоимость билетов весьма демократична: от 500 до 3 тыс. руб.

Владимир Осипов