Суд продлил арест главе «Эфко» Кустову по делу о хищениях при производстве БПЛА

Мещанский райсуд Москвы продлил до 29 января 2027 года срок содержания под стражей председателю совета директоров и основному акционеру группы компаний (ГК) «Эфко» Валерию Кустову. На тот же срок продлено заключение в СИЗО троим топ-менеджерам ГК и сотруднице Минпромторга, обвиняемым в хищениях и растрате при производстве беспилотников. Об этом сообщил РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава белгородской ГК «Эфко» Валерий Кустов

Фото: правительство Белгородской области Глава белгородской ГК «Эфко» Валерий Кустов

Фото: правительство Белгородской области

Защита господина Кустова просила отпустить его под домашний арест или под залог в 300 млн руб., ссылаясь на наличие заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Суд в смягчении меры пресечения отказал.

Этим летом Мещанский райсуд отправил в СИЗО Валерия Кустова, гендиректора и акционера УК «Эфко» Евгения Ляшенко, замдиректора по развитию ГК Екатерину Кустову (невестка Валерия Кустова) и замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половчени, а также директора по стратегическому развитию белгородского «Эфко» Владислава Романцева. Следственный департамент МВД обвиняет основателя ГК и топ-менеджеров компании в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По тому же делу проходят гендиректор «ОптТорга» Александр Гудков и глава компании «Транспорт будущего Самара» Илья Сидоров.

По версии следствия, в марте 2025 года компания «Транспорт будущего Самара» получила от Минпромторга субсидию в размере 88,5 млн руб. Деньги, как полагает МВД, были выделены на основании фиктивного договора о поставках со скидкой 79 беспилотных авиационных систем мультироторного типа С-80 подконтрольному господину Кустову ООО «ОптТорг». Эти действия расценили как растрату.

Основное обвинение в хищении свыше 3 млрд руб. связано с контрактами на поставку 375 БПЛА, которые в 2024 году Минобороны заключило с «ОптТоргом». Следствие сочло их непригодными для использования в зоне спецоперации.

«Эфко» — один из крупнейших российских агрохолдингов, специализирующийся на производстве масложировой продукции. Штаб-квартира компании расположена в Белгородской области. Валерий Кустов является основным акционером группы. Проект «Транспорт будущего» изначально развивался при участии членов совета директоров «Эфко», однако позднее стал самостоятельным разработчиком беспилотных авиационных систем. В 2023 году компания запустила первую очередь завода по выпуску беспилотников в особой экономической зоне «Тольятти».

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова