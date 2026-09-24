Кража на виражах

Уснул пассажиром, а проснулся пострадавшим. В соцсетях все чаще обсуждают случаи, когда в самолетах обкрадывают российских туристов. За последние несколько недель жертвами стали не менее 10 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Аэроворы орудуют прямо в воздухе. Пока жертва спит, деньги из ручной клади исчезают, а вместо них в кошельках оказываются сувенирные купюры или валюта подешевле. О подмене пострадавшие узнают гораздо позже, поэтому схема работает безотказно. Камран Абдуллаев обнаружил исчезновение денег уже в отеле. У него на борту самолета украли почти $10 тыс.:

«Я с собой возил $8,5 тыс. и 85 тыс. руб. Они были именно в ручной клади, в конвертике и под одеждой, а сумка лежала на верхней полке. Просто в моменте, когда, наверное, я спал, деньги обменяли на турецкие. Узнал я об этом только, когда доехал до отеля, когда мне нужно было заплатить комиссионные».

Только за последние несколько недель жертвами аэроворов стали минимум 10 человек. Чаще всего они летели в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты или на Мальдивы. Самые популярные и дорогие направления как раз самые опасные, отмечают профильные СМИ. Но назвать подобные кражи массовыми нельзя, настаивает генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев:

«Подобные вещи случаются во всем мире. Не надо оставлять деньги или драгоценности без присмотра. Нужно как-то все-таки при себе все это держать, не класть в сумку или на верхнюю полку. Нельзя назвать случаи массовыми: есть какие-то исключения, случаи отдельные. На обычном рейсе или на местных воздушных перевозках такого вообще не бывает. Обычно это случается на каких-то международных направлениях».

Прямой ответственности за ручную кладь не несут ни бортпроводники, ни авиакомпания. Во время полета за личными вещами пассажиры должны следить самостоятельно. Но если вор оказался проворнее, единственным вариантом остается обращение в полицию, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Надо понимать, в какой момент обнаружилась пропажа. Есть если произошло во время полета, бортпроводник — главный человек для конкретного пассажира на борту — отвечают за весь полет. А если при выходе из салона, то, конечно, стоит обращаться к сотрудникам полиции. Надо понимать, что иностранные авиакомпании никакие данные предоставлять не будут.

Российские в этом плане более благосклонны: если у них есть какая-то фактура, они готовы фактами поделиться с сотрудником правоохранительных органов, по запросу эти данные предоставить. Проще следить за своими вещами, убирать под впереди стоящее кресло, распределять на более мелкие суммы и прятать».

Вот багаж интересует воров все реже. По данным МВД, несмотря на рост пассажиропотока, за 2025 год число украденных чемоданов сократилось на треть.

Мария Тарасова, Илья Сизов