«Требуются принципиально иные подходы»

Новый сюрприз от искусственного интеллекта: сгенерированные откровенные песни сомнительного содержания бьют рекорды прослушиваний на российских стримингах. Специалисты указывают на определенный феномен, когда современные технологии обгоняют законодательную и нормативную базу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что проблему решить непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Искусственный интеллект продолжает успешно осваиваться на планете Земля. И вот пришли новости из мира музыки, вернее сказать, достаточно специфической музыки. Как выясняется, российские стриминги захватило — даже страшно сказать что — допустим, сгенерированные частушки. Раньше на заборах это писали, на диктофон надиктовывали, а теперь запускают на виртуальные платформы.

Приятные мотивы и раскрепощенная тематика — естественно, популярность бешеная. ИИ воспроизводит в музыке сокровенные интимные мысли, порой облаченные в самую грубую форму, и находит благодарного слушателя. Вспоминаем другое популярное направление, в котором нейросеть вершит справедливость в образе Сталина, Берии и других подобных, защищает униженных и оскорбленных. Число просмотров также бьет рекорды.

И вот новый интересный проект. Страшно подумать, что он (ИИ) дальше может учинить. Ему-то что? Его к ответственности не привлечешь, иностранным агентом не объявишь и даже оштрафовать его затруднительно. В то время как официальные музыканты — настоящие живые люди — вынуждены из кожи вон лезть, чтобы каждое слово из песен проверять на соответствие законодательству. Не дай бог какую крамолу в массы не привнести, маркировку нужную не поставить.

Иногда даже песни смысл теряют из-за того, что приходится убирать некорректную фразу. А здесь 30 секунд — и ролик готов. Попробуй потом найди автора (в смысле человека, который все это запустил). Как в такой ситуации проводить политику возврата к традиционным морально-нравственным ценностям? Раздвоение личности получается, не иначе. В школе — «Разговоры о важном», а дома — вот такое. Собственно, опасен не сам искусственный интеллект, а в чьи руки он попадет и кто впоследствии будет им управлять. Мировая проблема, между прочим.

Вывод на самом деле очень простой: технический прогресс XXI века невозможно остановить методами прошлого. Здесь требуются принципиально иные подходы и решения из будущего. Можно, конечно, все взять и отключить, чтобы совсем ничего не было, и вернуться к лампочке Ильича. Но и в этом случае есть большие основания полагать, что даже и на такой случай найдутся пути обхода: кто-нибудь что-то опять сгенерирует, или человечество изобретет новый интеллект и нейросети. Или он сам начнет изобретать себе подобных. Так можно рассуждать до бесконечности, но делать с этим, видимо, что-то придется.

Дмитрий Дризе