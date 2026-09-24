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Экс-главу СКР Ямала Андрея Егорова назначили детским омбудсменом региона

На пост уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) назначен Андрей Егоров на следующие пять лет, сообщили в законодательном собрании округа. Сегодня он вступил в должность.

Андрей Егоров

Андрей Егоров

Фото: Заксобрание Ямала

Андрей Егоров

Фото: Заксобрание Ямала

Кандидатуру Андрея Егорова на рассмотрение внесли глава комитета по соцполитике Татьяна Бучкова, а также депутаты Денис Садовников и Тимур Сулейменов. Выдвижение согласовано федеральным детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

Андрей Егоров имеет два высших образования. В 2001 году окончил Владимирский юридический институт Минюста России по специальности «Юриспруденция», в 2005 году — Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С августа 2017 года по август 2026 года возглавлял следственное управление СКР по ЯНАО.

Ирина Пичурина

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