Экс-главу СКР Ямала Андрея Егорова назначили детским омбудсменом региона

На пост уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) назначен Андрей Егоров на следующие пять лет, сообщили в законодательном собрании округа. Сегодня он вступил в должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Егоров

Фото: Заксобрание Ямала Андрей Егоров

Фото: Заксобрание Ямала

Кандидатуру Андрея Егорова на рассмотрение внесли глава комитета по соцполитике Татьяна Бучкова, а также депутаты Денис Садовников и Тимур Сулейменов. Выдвижение согласовано федеральным детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

Андрей Егоров имеет два высших образования. В 2001 году окончил Владимирский юридический институт Минюста России по специальности «Юриспруденция», в 2005 году — Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С августа 2017 года по август 2026 года возглавлял следственное управление СКР по ЯНАО.

Ирина Пичурина