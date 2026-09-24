Ижевские беспилотники использовали на учениях силовиков ОДКБ в Казахстане

Беспилотники Supercam S350 и скоростной разведчик S180 от ижевского производителя ГК «Беспилотные системы» использовали для проведения разведки на совместных учениях в Казахстане. В них участвовали коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2026», сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Беспилотные системы» Фото: ГК «Беспилотные системы»

«По легенде учений незаконные вооруженные формирования захватили условный населенный пункт, взяли заложников и попытались перебросить дополнительные силы через границу»,— говорится в сообщении. Дроны обеспечивали ситуационную осведомленность по ходу всей операции.

Отмечается, что использование такого оборудования позволило операторам получить максимально детализированную картинку. «Видео с БПЛА транслировалось напрямую на командный пункт — это помогло оперативно анализировать информацию и точно планировать действия для уничтожения противника»,— добавили в пресс-службе ГК.

Учения проходили на полигоне «Коктал» с 13 по 18 сентября. В них принимали участие военные Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Общая численность — 1,5 тыс. человек и 300 единиц техники, в числе которых 115 беспилотников.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что беспилотник Supercam S350 использовали для доставки избирательных бюллетеней в труднодоступные районы на Северо-Западе.