Ижевский БПЛА обеспечил связь для доставки бюллетеней на остров Валаам

Беспилотник Supercam S350 ижевского производства (ГК «Беспилотные системы») использовался в эксперименте Центризбиркома по доставке избирательных материалов в труднодоступные районы на Северо-Западе. Об этом говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы группы компаний «Беспилотные системы» Фото: пресс-службы группы компаний «Беспилотные системы»

В рамках эксперимента безэкипажный катер доставил из Сортавалы в Карелии на остров Валаам бюллетени и информационные материалы для участковых избирательных комиссий. Supercam S350 использовался как ретранслятор сигнала: он обеспечивал устойчивое управление катером, а также передачу телеметрии и видеоданных с его бортовых камер. По данным «Ростеха», катер прошел по Ладожскому озеру около 45 км.

После завершения подсчета голосов с участков на Валааме тем же способом планируется доставить в территориальные комиссии протоколы об итогах голосования. В ЦИК ожидают, что использование беспилотных аппаратов позволит сократить затраты и повысить оперативность доставки избирательной документации, говорится в материалах эксперимента.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также региональные и муниципальные кампании проходят с 18 по 20 сентября.

Supercam S350 имеет размах крыла 3,2 м, радиус действия радиолинии до 100 км и заявленную максимальную дальность полета не менее 240 км.