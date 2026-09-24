Четырем иностранцам вынесли приговор на Камчатке за похищение человека

Суд Камчатского края вынес приговор четырем иностранцам по уголовному делу о похищении человека. Об этом сообщает управение СКР по региону.

Обвиняемые — мужчины в возрасте от 22 до 36 лет. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 5,5 до 6,5 года в колонии строгого режима.

Следствие установило, что вечером 13 августа 2025 года в Петропавловске-Камчатском у фигурантов произошел конфликт с водителем такси из-за отмены заказа и оскорбления матери одного из них. Позже иностранцы разыскали автомобиль таксиста, силой вытащили его из салона и увезли его к гаражу, где находилась станция техобслуживания. Туда же отогнали машину потерпевшего.

В гараже мужчины избили таксиста гаечным ключом и бейсбольной битой, после чего заперли в подвале. На следующий день его перевезли в квартиру одного из фигурантов, откуда потерпевший смог сбежать через окно.