Фонд поддержки этнических немцев включили в список нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ включило в список нежелательных организаций три иностранные НПО из Украины, Великобритании и Германии. Информация опубликована на сайте ведомства.

В перечень нежелательных организаций попали основанный в Крыму украинский центр гражданского просвещения «Альменда», работающий с 2011 года, и немецкий Фонд поддержки этнических немцев за рубежом (Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland). Также в реестр включили британское объединение Friends of Falun Gong Europe, созданное для поддержки последователей китайского движения «Фалуньгун» (другое название — «Фалунь Дафа»; признано в России нежелательной организацией и запрещено). Структуры этого движения были запрещены в России в 2020 году.

Основанием для обновления перечня стали решения Генеральной прокуратуры РФ, принятые в сентябре. Точные причины признания организаций нежелательными не уточнялись.