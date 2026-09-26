Машинки вместо машин

165 лет назад, 23 сентября 1861 года, в Германии родился Роберт Бош. Он стоял у истоков автомобильной промышленности, позже активно работал на зарождавшемся рынке бытовой техники, создав в итоге настоящую промышленную империю. А еще любил охоту, увлекался гомеопатией, дружил с Кларой Цеткин, в 1930-е пытался противодействовать нацистам, правда, с переменным успехом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Бош во время празднования 50-летия компании, 1936 год

Фото: Robert Bosch GmbH Роберт Бош во время празднования 50-летия компании, 1936 год

Фото: Robert Bosch GmbH

Текст: Яна Рождественская

Швабский крестьянин Роберт Бош родился в Альбеке рядом с Ульмом. Сейчас это земля Баден-Вюртемберг на юге ФРГ, а на момент его рождения — королевство Вюртемберг. Он происходил из семьи швабских крестьян — но весьма состоятельных. Многие из них поколениями владели гостиницами и часто выбирались сельскими старостами. У отца будущего промышленника, Серватиуса Боша, тоже были собственная пивоварня и гостиница. Пишут, что для своей среды он был весьма образованным человеком. И детям, которых у них с женой Марией Маргаритой Делле было 12, старался дать хорошее образование. Роберт, 11-й в семье, учился в реальном училище в Ульме. Преподавание концентрировалось на математике, естественных науках и технических навыках.

Теория и практика В 1876 году 15-летний Роберт окончил училище. Но еще несколько лет совершенствовал мастерство у механика и в 1879-м получил специальность механика, работающего с точными инструментами. Рабочий опыт он начал получать подмастерьем на весьма передовых для того времени производствах — заводах электрооборудования Fein и Schuckert. Потом трудился в семейной мастерской Bosch & Haag, созданной его старшим братом Карлом Фридрихом Бошем. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Бош происходил из семьи зажиточных крестьян, владевших гостиницами в Вюртемберге

Фото: Robert Bosch GmbH Роберт Бош происходил из семьи зажиточных крестьян, владевших гостиницами в Вюртемберге

Фото: Robert Bosch GmbH Затем была военная служба — Роберт Бош год провел вольноопределяющимся в 13-м Вюртембергском инженерно-саперном батальоне. Именно там, как считается, Бош обнаружил в себе любовь к спорту, стрельбе и охоте, которыми остался увлечен на всю жизнь. После службы, до 1884-го, Роберт учился в Высшей технической школе Штутгарта. Однако, судя по всему, молодому Роберту Бошу больше хотелось не погружаться в теорию в университете, а получать знания на практике. И он решил, что ему нужно поработать за пределами Германии — познакомиться с достижениями электротехники, да и просто посмотреть мир. Так что в мае 1884-го он отправился в США, где около года работал на предприятиях изобретателя Томаса Эдисона. Причем на позиции не подмастерья, а уже инженера. В мае 1885-го Бош отправился в Великобританию, где устроился в местный филиал промышленной империи немецких предпринимателей братьев Сименс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Будущий промышленник родился в семейной гостинице Zur Krone в Альбеке Фото: Woichbiber / Wikimedia Собственную мастерскую в Штутгарте Роберт Бош открыл в 25 лет Фото: Bosch-Archiv Следующая фотография 1 / 2 Будущий промышленник родился в семейной гостинице Zur Krone в Альбеке Фото: Woichbiber / Wikimedia Собственную мастерскую в Штутгарте Роберт Бош открыл в 25 лет Фото: Bosch-Archiv

Мастерство в деталях Вернувшись на родину, Бош уже в 1886 году — в возрасте 25 лет открыл собственную компанию. Это была «Мастерская точной механики и электротехники» в Штутгарте. В первое время мастерская бралась почти за любое мелкое производство и ремонт, а ее основатель сам развозил заказы по городу на новомодном тогда велосипеде. Всего через год Бош придумал систему зажигания с магнето, то есть магнитоэлектрической машиной, используемой в двигателях внутреннего сгорания. Одно из главных его изобретений, магнето было очень своевременной новинкой. Другой немецкий инженер, Карл Бенц, в 1885 году построил первый в мире автомобиль. Вскоре Бенц обратился к Бошу с просьбой разработать такое магнето для его автомобилей, что тот и сделал. Как пишут современные исследователи, Роберт Бош быстро понял, что зарабатывать можно не только на производстве машин, но и на изготовлении конкретных деталей и комплектующих для них. Так что, хотя ему и предлагали самому запустить автомобильное производство, он раз за разом отказывался. Вместо этого Бош развивал выпуск магнето и других элементов систем зажигания, поставляя их автокомпаниям — и не только им. В 1900 году эти комплектующие Bosch начали использовать в новых дирижаблях-цеппелинах, а позже — и в самолетах. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главным изобретением Боша стала система зажигания с магнето, критически важная для зарождавшейся автомобильной промышленности Фото: Lexikon der gesamten Technik Системы зажигания Боша использовались в ранних автомобилях Карла Бенца Фото: DaimlerChrysler AG Следующая фотография 1 / 2 Главным изобретением Боша стала система зажигания с магнето, критически важная для зарождавшейся автомобильной промышленности Фото: Lexikon der gesamten Technik Системы зажигания Боша использовались в ранних автомобилях Карла Бенца Фото: DaimlerChrysler AG При этом на протяжении 1880–1990-х производство оставалось сравнительно небольшим. Это все еще была мастерская, где Бош трудился вместе с 45 сотрудниками. Собственного помещения у компании не было, площади брали в аренду — и часто оказывались вынуждены переезжать.

Масштабирование К 1901 году Бош накопил достаточный капитал, чтобы сделать первый шаг к строительству своей бизнес-империи — запустить завод в Штутгарте. Под цеха было возведено первое в городе здание из железобетона — довольно нового для того времени материала. В 1902 году на заводе Боша было сделано еще одно важное для автомобильной отрасли изобретение — свеча зажигания с магнето. Нечто подобное было и раньше, однако только свечу зажигания Bosch удалось сделать рентабельной. Новое устройство существенно упростило работу двигателя и сделало его более безопасным, ведь до этого использовались калильные трубки и системы с открытым пламенем. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 1901 году Роберт Бош открыл завод в Штутгарте — это было первое в городе здание из железобетона Фото: Robert Bosch GmbH 18 Уже в 1909 году был открыт второй завод Bosch — в Фейербахе Фото: Robert Bosch GmbH Следующая фотография 1 / 2 В 1901 году Роберт Бош открыл завод в Штутгарте — это было первое в городе здание из железобетона Фото: Robert Bosch GmbH 18 Уже в 1909 году был открыт второй завод Bosch — в Фейербахе Фото: Robert Bosch GmbH Дела шли хорошо: в 1909-м второй завод Bosch заработал в пригороде Штутгарта Фейербахе. Но империя — только тогда империя, когда выходит за границы одной страны. У Боша так и получилось. Он активно развивал деятельность за пределами Германии. В 1906 году открылось представительство компании в США, в 1910-м был запущен первый американский завод. К 1914 году у компании были представительства в разных частях света, включая Австралию, Китай, Аргентину и Южную Африку. Были также представительства в Санкт-Петербурге и Москве. К началу Первой мировой войны почти 90% продукции Bosch шло на экспорт. Так немецкое предприятие выросло в глобальный концерн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Еще одним важным изобретением Bosch стали свечи зажигания Фото: Auckland War Memorial Museum Свечи зажигания остаются важной частью ассортимента компании Bosch до сих пор Фото: Robert Bosch GmbH Следующая фотография 1 / 2 Еще одним важным изобретением Bosch стали свечи зажигания Фото: Auckland War Memorial Museum Свечи зажигания остаются важной частью ассортимента компании Bosch до сих пор Фото: Robert Bosch GmbH

«Красный Бош» Одно из известных высказываний Боша: «Я плачу хорошую зарплату не потому, что у меня много денег,— у меня много денег, потому что я плачу хорошую зарплату». Действительно, рабочие получали в Bosch больше среднего, а на предприятиях уделялось много внимания условиям труда. В 1906 году Бош одним из первых ввел восьмичасовой рабочий день, а вскоре и укороченную смену в субботу. Он занимался повышением квалификации рабочих, активно продвигал социальное страхование и повышение безопасности на производстве. Чем Bosch интересовал советскую Россию Не менее рьяно Бош занимался благотворительностью. Например, пожертвовал миллион марок Штутгартскому технологическому университету, оплачивал строительство школ, каналов в Вюртемберге и другие социальные проекты. Так, в 1936 году на средства предпринимателя возвели больницу в Штутгарте (она до сих пор носит его имя). Известно, что Роберт Бош дружил с коммунисткой Кларой Цеткин, а марксист Карл Каутский после возвращения из Лондона в Германию некоторое время жил в его доме. Промышленника даже прозвали Красным Бошем. Тем не менее у социал-демократических симпатий Роберта Боша были границы — и, как пишут, забастовку на собственном заводе он воспринял с возмущением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Красный дьявол, держащий бошевскую свечу зажигания,— рекламный маскот компании

Фото: Robert Bosch GmbH Красный дьявол, держащий бошевскую свечу зажигания,— рекламный маскот компании

Фото: Robert Bosch GmbH

Либерал и общественник Роберта Боша — в отличие от многих других немецких промышленников — совершенно не обрадовало начало Первой мировой войны. Развивая бизнес по всему миру, Бош выступал против войн и поддерживал сближение Германии с Францией — не самая популярная идея в первой половине XX века. На протяжении всей жизни он придерживался либеральных взглядов и активно их демонстрировал, участвуя во многих политических объединениях. В семье Боша были давние традиции политической активности. Пишут, что члены семейства участвовали в революции 1848 года, а отец был масоном и даже отсидел два года в тюрьме. Роберт Бош был одним из ранних сторонников создания единого экономического пространства в Европе. Он участвовал в посвященных этому вопросу Панъевропейских конгрессах и общался с одним из первых идеологов европейской интеграции Рихардом Куденхове-Калерги. Несмотря на все это, с началом Первой мировой войны Bosch начала активные поставки продукции немецкой армии. Так что к концу войны на такие поставки приходилось около 60% всех продаж компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 1914 году у Bosch были представительства по всему миру, от Австралии до Аргентины и от Нью-Йорка до Москвы

Фото: Robert Bosch GmbH К 1914 году у Bosch были представительства по всему миру, от Австралии до Аргентины и от Нью-Йорка до Москвы

Фото: Robert Bosch GmbH

Звезда быта Сейчас широкой публике компания Bosch известна не только и не столько как изготовитель комплектующих для автомобилей, сколько как производитель бытовой техники. На этот рынок — в те годы только появлявшийся и бурно развивавшийся — компания вышла в конце 1920-х. Сделала она это не от хорошей жизни: Великая депрессия вынудила компанию диверсифицировать производство. Географическая экспансия переросла в продуктовую. В итоге Bosch стала выпускать и газовые водонагреватели, и кинопроекторы, и радиоприемники, и электроинструменты, включая дрели. В 1929 году компания выступила сооснователем Fernseh AG — первого в Германии производителя телевизоров. К 1939-му собственность на эту компанию полностью перешла к Bosch. В 1933 году Bosch также собрала свой первый домашний холодильник и на протяжении 1930-х оставалась одним из ведущих игроков на этом рынке. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первые холодильники Bosch были круглыми, но в итоге от такой формы отказались в пользу прямоугольной Фото: Robert Bosch GmbH В 1920–1930-е годы Bosch активно вышла на рынок бытовой техники Фото: Robert Bosch GmbH Следующая фотография 1 / 2 Первые холодильники Bosch были круглыми, но в итоге от такой формы отказались в пользу прямоугольной Фото: Robert Bosch GmbH В 1920–1930-е годы Bosch активно вышла на рынок бытовой техники Фото: Robert Bosch GmbH В те же годы Bosch расширяла и ассортимент автомобильных аксессуаров: клаксоны, дворники, топливные насосы и многое другое.

Не за — но не против Роберт Бош всегда критиковал нацистов и лично Адольфа Гитлера. После их прихода к власти Бош, которому тогда уже было за 70, продолжал дистанцироваться от новых руководителей Германии. Пишут, что он никогда не посещал нацистских мероприятий, а после начала Второй мировой войны сказал, что, может, хоть она поможет «избавиться от этих преступников». Бош поддерживал тесные связи со многими критически настроенными к Гитлеру деятелями, в том числе с военными, часть которых позже станут участниками заговора 20 июля 1944 года. Пишут, что также он содействовал спасению от нацистов своих сотрудников-евреев и их семей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Штутгарте у Роберта Боша был собственный особняк Фото: Karlo / Wikimedia Хотя сам Бош оставался довольно непритязательным, интерьеры особняка по моде того времени были роскошными Фото: Herbert Klaeren Следующая фотография 1 / 2 В Штутгарте у Роберта Боша был собственный особняк Фото: Karlo / Wikimedia Хотя сам Бош оставался довольно непритязательным, интерьеры особняка по моде того времени были роскошными Фото: Herbert Klaeren Правда, все это не мешало заводам Bosch получать военные заказы: компания производила системы зажигания и другие комплектующие для армейских автомобилей, танков, самолетов. По некоторым подсчетам, две трети доходов Bosch тогда обеспечивали контракты с Вермахтом. Сам Бош довольно активно взаимодействовал с начальником Главного управления СС Готтлобом Бергером. Да и на заводах Bosch в годы Второй мировой широко использовался принудительный труд. Несколько руководителей компании (но не сам Бош) вступили в НСДАП, чтобы поддерживать отношения с новым режимом.

Фотогалерея Как выглядели новинки бытовой техники в СССР Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 10 мая 1932 года на ленинградском заводе «Коминтерн» (ныне — завод имени Козицкого) начался серийный выпуск первых в СССР любительских механических телевизоров. Партия «Б-2» состояла из 20 экземпляров. Размер изображения с увеличительной линзой составлял 3x4 см. Аппарат не имел собственного громкоговорителя и подключался к радиоприемнику Фото: Валентин Кунов / ТАСС Первый советский фотоаппарат «ЭФТЭ-1» (на фото) был создан артелью «Фототруд». К концу 1929 года произведено 25 экземпляров. Камера имела формат 9х12 см, была оснащена немецким объективом и стоила 150 руб. Спустя два года производители собрали аппарат «ЭФТЭ-2» исключительно из отечественных комплектующих Фото: bar90cameras.ru Первая любительская кинокамера «Пионер» (на фото) появилась в 1941 году. Она была оснащена сменными кассетами, каждая из которых вмещала 6 м пленки (17,5-мм). При помощи осветительной приставки камера превращалась в кинопроектор. Однако из-за начала войны «Пионер» не был запущен в массовое производство. По-настоящему первой серийной камерой стал аппарат «16C-1», производимый на заводе «Ленкинап» с 1948 года Фото: Журнал «Техника — молодёжи» Первый советский сверхвычислитель — малая электронная счетная машина (МЭСМ) — разрабатывался в Киеве с конца 1948 года под руководством директора Института электротехники Академии наук Украины Сергея Лебедева. В декабре 1951 года МЭСМ был запущен в эксплуатацию. Прародитель современного компьютера занимал 60 кв. м, имел 6 тыс. электронных ламп и запоминающее устройство емкостью 94 слова. Внешняя память отсутствовала Фото: Музей истории отечественных компьютеров Первый в СССР серийный бытовой магнитофон «Днепр» производился на Киевском заводе радиоаппаратуры (позже — завод «Маяк») с 1949 по 1970 годы. Его вес составлял 29 кг. Аппарат мог воспроизводить звук в течение 20 минут, ускоренная перемотка осуществлялась только вперед Фото: Виртуальный музей и справочник «Отечественная радиотехника XX века» В 1950 году Рижский электромеханический завод приступил к производству первых отечественных стиральных агрегатов «ЭАЯ-2». Процесс стирки занимал 20–30 минут, на отжим отводилось от 2 до 5 минут. Устройство включалось с помощью специального рычага. Чтобы привлечь покупателей, машинка продавалась за 600 руб., хотя производителю каждый экземпляр обходился в 1,5 тыс. руб. Фото: Фотохроника ТАСС Посудомоечные машины для бытовых нужд в СССР массово не производились. Однако в конце 1960-х годов были предприняты попытки по изготовлению компактных моделей на рижском заводе «Страуме». Небольшую партию настольной кухонной техники выпустили в 1967 году, она была рассчитана на 12 тарелок, 4 стакана и 4 комплекта столовых приборов Фото: РИА Новости В 1986 году в СССР занялись разработкой первых отечественных портативных компьютеров. Однако их серийное производство началось только в 1991 году. Ноутбук «Электроника МС 1504», собранный на минском НПО «Интеграл», вместе с аккумуляторами весил 4,5 кг, на март 1992 года его цена составляла $550 Фото: Andshel / Wikimedia Первый бытовой видеомагнитофон «Малахит» с 1967 года выпускался на Рижском радиозаводе имени Попова. Катушечный аппарат позволял записывать на магнитную ленту и впоследствии воспроизводить до 40 минут черно-белого сигнала с телевизора или прилагаемой видеокамеры. При необходимости осуществлялась запись звука. Вес «Малахита» составлял 36 кг, габариты — 57х43,5x25 см Фото: Виртуальный музей и справочник «Отечественная радиотехника XX века» Первая советская игровая приставка «Палестра-02», созданная Львовским ПО имени Ленина, появилась в 1978 году. Подключалась она к антенному входу телевизора. Консоль предназначалась для имитации пяти спортивных игр, в которых счет велся до 15 очков,— теннис, мини-футбол, волейбол, сквош и тренировка. Вес устройства составлял 4 кг Фото: Виртуальный музей и справочник «Отечественная радиотехника XX века» Следующая фотография 1 / 10 10 мая 1932 года на ленинградском заводе «Коминтерн» (ныне — завод имени Козицкого) начался серийный выпуск первых в СССР любительских механических телевизоров. Партия «Б-2» состояла из 20 экземпляров. Размер изображения с увеличительной линзой составлял 3x4 см. Аппарат не имел собственного громкоговорителя и подключался к радиоприемнику Фото: Валентин Кунов / ТАСС Первый советский фотоаппарат «ЭФТЭ-1» (на фото) был создан артелью «Фототруд». К концу 1929 года произведено 25 экземпляров. Камера имела формат 9х12 см, была оснащена немецким объективом и стоила 150 руб. Спустя два года производители собрали аппарат «ЭФТЭ-2» исключительно из отечественных комплектующих Фото: bar90cameras.ru Первая любительская кинокамера «Пионер» (на фото) появилась в 1941 году. Она была оснащена сменными кассетами, каждая из которых вмещала 6 м пленки (17,5-мм). При помощи осветительной приставки камера превращалась в кинопроектор. Однако из-за начала войны «Пионер» не был запущен в массовое производство. По-настоящему первой серийной камерой стал аппарат «16C-1», производимый на заводе «Ленкинап» с 1948 года Фото: Журнал «Техника — молодёжи» Первый советский сверхвычислитель — малая электронная счетная машина (МЭСМ) — разрабатывался в Киеве с конца 1948 года под руководством директора Института электротехники Академии наук Украины Сергея Лебедева. В декабре 1951 года МЭСМ был запущен в эксплуатацию. Прародитель современного компьютера занимал 60 кв. м, имел 6 тыс. электронных ламп и запоминающее устройство емкостью 94 слова. Внешняя память отсутствовала Фото: Музей истории отечественных компьютеров Первый в СССР серийный бытовой магнитофон «Днепр» производился на Киевском заводе радиоаппаратуры (позже — завод «Маяк») с 1949 по 1970 годы. Его вес составлял 29 кг. Аппарат мог воспроизводить звук в течение 20 минут, ускоренная перемотка осуществлялась только вперед Фото: Виртуальный музей и справочник «Отечественная радиотехника XX века» В 1950 году Рижский электромеханический завод приступил к производству первых отечественных стиральных агрегатов «ЭАЯ-2». Процесс стирки занимал 20–30 минут, на отжим отводилось от 2 до 5 минут. Устройство включалось с помощью специального рычага. Чтобы привлечь покупателей, машинка продавалась за 600 руб., хотя производителю каждый экземпляр обходился в 1,5 тыс. руб. Фото: Фотохроника ТАСС Посудомоечные машины для бытовых нужд в СССР массово не производились. Однако в конце 1960-х годов были предприняты попытки по изготовлению компактных моделей на рижском заводе «Страуме». Небольшую партию настольной кухонной техники выпустили в 1967 году, она была рассчитана на 12 тарелок, 4 стакана и 4 комплекта столовых приборов Фото: РИА Новости В 1986 году в СССР занялись разработкой первых отечественных портативных компьютеров. Однако их серийное производство началось только в 1991 году. Ноутбук «Электроника МС 1504», собранный на минском НПО «Интеграл», вместе с аккумуляторами весил 4,5 кг, на март 1992 года его цена составляла $550 Фото: Andshel / Wikimedia Первый бытовой видеомагнитофон «Малахит» с 1967 года выпускался на Рижском радиозаводе имени Попова. Катушечный аппарат позволял записывать на магнитную ленту и впоследствии воспроизводить до 40 минут черно-белого сигнала с телевизора или прилагаемой видеокамеры. При необходимости осуществлялась запись звука. Вес «Малахита» составлял 36 кг, габариты — 57х43,5x25 см Фото: Виртуальный музей и справочник «Отечественная радиотехника XX века» Первая советская игровая приставка «Палестра-02», созданная Львовским ПО имени Ленина, появилась в 1978 году. Подключалась она к антенному входу телевизора. Консоль предназначалась для имитации пяти спортивных игр, в которых счет велся до 15 очков,— теннис, мини-футбол, волейбол, сквош и тренировка. Вес устройства составлял 4 кг Фото: Виртуальный музей и справочник «Отечественная радиотехника XX века» Смотреть