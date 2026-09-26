Машинки вместо машин
История Боша, который придумал Bosch
165 лет назад, 23 сентября 1861 года, в Германии родился Роберт Бош. Он стоял у истоков автомобильной промышленности, позже активно работал на зарождавшемся рынке бытовой техники, создав в итоге настоящую промышленную империю. А еще любил охоту, увлекался гомеопатией, дружил с Кларой Цеткин, в 1930-е пытался противодействовать нацистам, правда, с переменным успехом.
Роберт Бош во время празднования 50-летия компании, 1936 год
Фото: Robert Bosch GmbH
Швабский крестьянин
Роберт Бош родился в Альбеке рядом с Ульмом. Сейчас это земля Баден-Вюртемберг на юге ФРГ, а на момент его рождения — королевство Вюртемберг. Он происходил из семьи швабских крестьян — но весьма состоятельных. Многие из них поколениями владели гостиницами и часто выбирались сельскими старостами. У отца будущего промышленника, Серватиуса Боша, тоже были собственная пивоварня и гостиница. Пишут, что для своей среды он был весьма образованным человеком. И детям, которых у них с женой Марией Маргаритой Делле было 12, старался дать хорошее образование. Роберт, 11-й в семье, учился в реальном училище в Ульме. Преподавание концентрировалось на математике, естественных науках и технических навыках.
Теория и практика
В 1876 году 15-летний Роберт окончил училище. Но еще несколько лет совершенствовал мастерство у механика и в 1879-м получил специальность механика, работающего с точными инструментами. Рабочий опыт он начал получать подмастерьем на весьма передовых для того времени производствах — заводах электрооборудования Fein и Schuckert. Потом трудился в семейной мастерской Bosch & Haag, созданной его старшим братом Карлом Фридрихом Бошем.
Роберт Бош происходил из семьи зажиточных крестьян, владевших гостиницами в Вюртемберге
Фото: Robert Bosch GmbH
Затем была военная служба — Роберт Бош год провел вольноопределяющимся в 13-м Вюртембергском инженерно-саперном батальоне. Именно там, как считается, Бош обнаружил в себе любовь к спорту, стрельбе и охоте, которыми остался увлечен на всю жизнь. После службы, до 1884-го, Роберт учился в Высшей технической школе Штутгарта.
Однако, судя по всему, молодому Роберту Бошу больше хотелось не погружаться в теорию в университете, а получать знания на практике. И он решил, что ему нужно поработать за пределами Германии — познакомиться с достижениями электротехники, да и просто посмотреть мир.
Так что в мае 1884-го он отправился в США, где около года работал на предприятиях изобретателя Томаса Эдисона. Причем на позиции не подмастерья, а уже инженера. В мае 1885-го Бош отправился в Великобританию, где устроился в местный филиал промышленной империи немецких предпринимателей братьев Сименс.
Мастерство в деталях
Вернувшись на родину, Бош уже в 1886 году — в возрасте 25 лет открыл собственную компанию. Это была «Мастерская точной механики и электротехники» в Штутгарте. В первое время мастерская бралась почти за любое мелкое производство и ремонт, а ее основатель сам развозил заказы по городу на новомодном тогда велосипеде.
Всего через год Бош придумал систему зажигания с магнето, то есть магнитоэлектрической машиной, используемой в двигателях внутреннего сгорания. Одно из главных его изобретений, магнето было очень своевременной новинкой. Другой немецкий инженер, Карл Бенц, в 1885 году построил первый в мире автомобиль. Вскоре Бенц обратился к Бошу с просьбой разработать такое магнето для его автомобилей, что тот и сделал.
Как пишут современные исследователи, Роберт Бош быстро понял, что зарабатывать можно не только на производстве машин, но и на изготовлении конкретных деталей и комплектующих для них.
Так что, хотя ему и предлагали самому запустить автомобильное производство, он раз за разом отказывался. Вместо этого Бош развивал выпуск магнето и других элементов систем зажигания, поставляя их автокомпаниям — и не только им. В 1900 году эти комплектующие Bosch начали использовать в новых дирижаблях-цеппелинах, а позже — и в самолетах.
При этом на протяжении 1880–1990-х производство оставалось сравнительно небольшим. Это все еще была мастерская, где Бош трудился вместе с 45 сотрудниками. Собственного помещения у компании не было, площади брали в аренду — и часто оказывались вынуждены переезжать.
Масштабирование
К 1901 году Бош накопил достаточный капитал, чтобы сделать первый шаг к строительству своей бизнес-империи — запустить завод в Штутгарте. Под цеха было возведено первое в городе здание из железобетона — довольно нового для того времени материала. В 1902 году на заводе Боша было сделано еще одно важное для автомобильной отрасли изобретение — свеча зажигания с магнето. Нечто подобное было и раньше, однако только свечу зажигания Bosch удалось сделать рентабельной. Новое устройство существенно упростило работу двигателя и сделало его более безопасным, ведь до этого использовались калильные трубки и системы с открытым пламенем.
Дела шли хорошо: в 1909-м второй завод Bosch заработал в пригороде Штутгарта Фейербахе. Но империя — только тогда империя, когда выходит за границы одной страны. У Боша так и получилось. Он активно развивал деятельность за пределами Германии. В 1906 году открылось представительство компании в США, в 1910-м был запущен первый американский завод. К 1914 году у компании были представительства в разных частях света, включая Австралию, Китай, Аргентину и Южную Африку. Были также представительства в Санкт-Петербурге и Москве. К началу Первой мировой войны почти 90% продукции Bosch шло на экспорт. Так немецкое предприятие выросло в глобальный концерн.
«Красный Бош»
Одно из известных высказываний Боша: «Я плачу хорошую зарплату не потому, что у меня много денег,— у меня много денег, потому что я плачу хорошую зарплату». Действительно, рабочие получали в Bosch больше среднего, а на предприятиях уделялось много внимания условиям труда. В 1906 году Бош одним из первых ввел восьмичасовой рабочий день, а вскоре и укороченную смену в субботу. Он занимался повышением квалификации рабочих, активно продвигал социальное страхование и повышение безопасности на производстве.
Не менее рьяно Бош занимался благотворительностью. Например, пожертвовал миллион марок Штутгартскому технологическому университету, оплачивал строительство школ, каналов в Вюртемберге и другие социальные проекты. Так, в 1936 году на средства предпринимателя возвели больницу в Штутгарте (она до сих пор носит его имя).
Известно, что Роберт Бош дружил с коммунисткой Кларой Цеткин, а марксист Карл Каутский после возвращения из Лондона в Германию некоторое время жил в его доме. Промышленника даже прозвали Красным Бошем. Тем не менее у социал-демократических симпатий Роберта Боша были границы — и, как пишут, забастовку на собственном заводе он воспринял с возмущением.
Красный дьявол, держащий бошевскую свечу зажигания,— рекламный маскот компании
Фото: Robert Bosch GmbH
Либерал и общественник
Роберта Боша — в отличие от многих других немецких промышленников — совершенно не обрадовало начало Первой мировой войны. Развивая бизнес по всему миру, Бош выступал против войн и поддерживал сближение Германии с Францией — не самая популярная идея в первой половине XX века. На протяжении всей жизни он придерживался либеральных взглядов и активно их демонстрировал, участвуя во многих политических объединениях.
В семье Боша были давние традиции политической активности. Пишут, что члены семейства участвовали в революции 1848 года, а отец был масоном и даже отсидел два года в тюрьме.
Роберт Бош был одним из ранних сторонников создания единого экономического пространства в Европе.
Он участвовал в посвященных этому вопросу Панъевропейских конгрессах и общался с одним из первых идеологов европейской интеграции Рихардом Куденхове-Калерги.
Несмотря на все это, с началом Первой мировой войны Bosch начала активные поставки продукции немецкой армии. Так что к концу войны на такие поставки приходилось около 60% всех продаж компании.
К 1914 году у Bosch были представительства по всему миру, от Австралии до Аргентины и от Нью-Йорка до Москвы
Фото: Robert Bosch GmbH
Звезда быта
Сейчас широкой публике компания Bosch известна не только и не столько как изготовитель комплектующих для автомобилей, сколько как производитель бытовой техники. На этот рынок — в те годы только появлявшийся и бурно развивавшийся — компания вышла в конце 1920-х. Сделала она это не от хорошей жизни: Великая депрессия вынудила компанию диверсифицировать производство. Географическая экспансия переросла в продуктовую.
В итоге Bosch стала выпускать и газовые водонагреватели, и кинопроекторы, и радиоприемники, и электроинструменты, включая дрели. В 1929 году компания выступила сооснователем Fernseh AG — первого в Германии производителя телевизоров. К 1939-му собственность на эту компанию полностью перешла к Bosch. В 1933 году Bosch также собрала свой первый домашний холодильник и на протяжении 1930-х оставалась одним из ведущих игроков на этом рынке.
В те же годы Bosch расширяла и ассортимент автомобильных аксессуаров: клаксоны, дворники, топливные насосы и многое другое.
Не за — но не против
Роберт Бош всегда критиковал нацистов и лично Адольфа Гитлера. После их прихода к власти Бош, которому тогда уже было за 70, продолжал дистанцироваться от новых руководителей Германии. Пишут, что он никогда не посещал нацистских мероприятий, а после начала Второй мировой войны сказал, что, может, хоть она поможет «избавиться от этих преступников».
Бош поддерживал тесные связи со многими критически настроенными к Гитлеру деятелями, в том числе с военными, часть которых позже станут участниками заговора 20 июля 1944 года. Пишут, что также он содействовал спасению от нацистов своих сотрудников-евреев и их семей.
Правда, все это не мешало заводам Bosch получать военные заказы: компания производила системы зажигания и другие комплектующие для армейских автомобилей, танков, самолетов. По некоторым подсчетам, две трети доходов Bosch тогда обеспечивали контракты с Вермахтом. Сам Бош довольно активно взаимодействовал с начальником Главного управления СС Готтлобом Бергером. Да и на заводах Bosch в годы Второй мировой широко использовался принудительный труд. Несколько руководителей компании (но не сам Бош) вступили в НСДАП, чтобы поддерживать отношения с новым режимом.
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Шерсть и пули
Хотя Роберт Бош так или иначе продолжал вникать в дела компании до конца жизни, от повседневного управления он отошел еще в середине 1920-х. Бош жил на собственной вилле в Штутгарте и много времени проводил на своей ферме Бошхоф в Баварии. Там он занимался сельским хозяйством, ходил в пешие и лыжные походы по окрестностям, много охотился.
Были у него и более странные увлечения — так, Роберт Бош искренне интересовался гомеопатией и призывал применять ее в открытой им больнице в Штутгарте.
А еще носил так называемую нормальную одежду, придуманную немецким биологом Густавом Йегером. Тот выпустил книгу «Нормальная одежда как способ охраны здоровья», где утверждалось, что ткани из растительного полотна вредны для здоровья и что единственный подходящий материал для одежды — шерсть.
Отойдя от повседневных дел компании, в старости Роберт Бош много охотился и занимался сельским хозяйством
Фото: Robert Bosch GmbH
У Роберта Боша было пятеро детей от двух жен. Незадолго до смерти — в 1937 году — он преобразовал компанию из акционерного в общество с ограниченной ответственностью. Это было сделано, чтобы сохранить Bosch в руках семьи — в итоге ее до сих пор контролируют его потомки.
Роберт Бош не дожил до момента, когда в конце Второй мировой значительную часть производства Bosch разбомбит авиация союзников. Он умер 9 марта 1942 года от осложнений после инфекции уха. Ему было 80 лет.