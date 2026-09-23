Притворяясь инвестором, липчанка завладела 305 млн рублей

Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Хлевенского района. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мера наказания — до 10 лет лишения свободы). Дело направлено в суд, поделились в ведомстве.

По версии следствия, с января 2021 года по апрель 2025-го женщина собирала деньги с граждан, вводя их в заблуждение. Она создала ложный образ надежного инвестора и заключала договоры займов, обещая повышенные проценты с гарантией возврата основной суммы.

На эти условия откликнулись 117 жителей Липецка и области, некоторые из них передавали свои накопления более пяти раз. Но выяснилось, что брокерских счетов и иных инвестиционных механизмов у обвиняемой не имелось.

«Относительно своей благополучной финансовой деятельности она вводила людей в заблуждение, присвоив в итоге более 305 млн руб.»,— поделились в прокуратуре.

В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что в суд направлено уголовное дело в отношении десяти липчан, которых обвиняют в организации незаконной игорной деятельности (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, в период с октября 2019 года по август 2025-го фигуранты проводили азартные игры в 29 точках на территории Липецка, заработав 58,6 млн руб.

Анна Швечикова