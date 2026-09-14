Почти 60 млн рублей заработали организаторы сети подпольных казино в Липецке

В Октябрьский районный суд Липецка направлено уголовное дело в отношении 10 местных жителей в возрасте от 24 до 44 лет, которых обвиняют в организации незаконной игорной деятельности (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, в период с октября 2019 года по август 2025-го фигуранты проводили азартные игры в 29 точках на территории областного центра, а их доход составил более 58,6 млн руб. Об этом 14 сентября рассказали в областной прокуратуре и региональном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как сообщили в Следственном комитете, помещения для нелегальных азартных игр в Липецке были оборудованы компьютерной техникой. Преступная деятельность была выявлена и пресечена во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. По местам жительства фигурантов и в помещениях подпольных казино прошли обыски.

«Изъяты оборудование для проведения азартных игр и денежные средства, признанные вещественными доказательствами. В рамках комплекса судебных экспертиз исследовано более 100 объектов, в числе которых материальные носители информации»,— уточнили в областном СУ СК.

Лидер организованной группы отправлен под стражу. Остальные фигуранты отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В конце июня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Липецкий областной суд рассматривает уголовное дело в отношении 59-летнего бывшего сотрудника УФСИН Олега Сбродова и его подельников. Фигурантов обвиняют в мошенничестве с недвижимостью на сумму более 14 млн руб. По версии следствия, в течение восьми лет они занимались отъемом жилья одиноких граждан и лиц, злоупотреблявших алкоголем.

Денис Данилов