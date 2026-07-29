Таможня добивается пересчета пошлин на машинокомплекты из Китая для липецкого завода Evolute и Voyah по увеличенным ставкам

Арбитражный суд Московского округа принял к производству кассационную жалобу Центральной электронной таможни (ЦЭТ) в рамках разбирательства с заводом электромобилей и гибридов российско-китайских марок Evolute и Voyah в Липецкой области АО «Эвиа». В июне арбитраж предыдущей инстанции вынес по этому делу решение в пользу «Эвиа», что позволило компании избежать удвоения пошлин на машинокомплекты из Китая. Как сообщается в картотеке суда, заседание в кассации назначено на 1 октября.

ЦЭТ просит пересмотреть решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу (№А40-217811/2025). Обе эти инстанции поддержали «Эвиа» и признали незаконными девять решений ведомства о переклассификации ввозимых из Китая «сборочных узлов переднего и заднего мостов» для авто.

Арбитражи двух инстанций признали незаконной попытку ведомства на бумаге «разобрать» сборочные узлы для гибридных электромобилей ради повышения пошлин. Фискальную службу смущало, в числе прочего, что в один комплект входит сразу и электромотор, и ДВС. Позиция таможни грозила «Эвиа» увеличением пошлин с 5 до 11% от цены товара, но суды поддержали протест завода.

В ЦЭТ в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» пояснили, что при классификации спорных комплектующих руководствовались исключительно Таможенным кодексом ЕАЭС, Основными правилами интерпретации ТН ВЭД и пояснениями к товарной номенклатуре. По версии ведомства, поскольку в комплект поставки входит электродвигатель, который непосредственно приводит автомобиль в движение, его следовало классифицировать строго отдельно по товарной позиции со ставкой ввозной пошлины 11%.

В ЦЭТ будут отстаивать свою позицию в вышестоящих судах.

Суммы платежей, которые могут быть возвращены «Эвиа», в таможне не назвали: их планировали определить по итогам исполнения судебного решения.

«Эвиа» (работает в связке с дистрибьютором брендов Evolute и Voyah ООО «Моторинвест»), напомним, настаивало, что поставляемые машинокомплекты являются едиными герметичными элементами, предназначенными для окончательной сборки автомобилей в России. Поэтому разделять их и считать пошлины отдельно — нельзя. Суды первой и апелляционной инстанций согласились с этой позицией и обязали таможню устранить допущенные нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобили Voyah на складе на заводе в Липецкой области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Автомобили Voyah на складе на заводе в Липецкой области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Источник «Ъ-Черноземье» на автомобильном рынке отмечает, что существует противоречие между позицией «Эвиа» в суде и текущим подходом дистрибьютора к гарантийному ремонту и обслуживанию автомобилей Evolute и Voyah. В ходе ремонта и техобслуживания агрегаты из числа узлов, о которых завод спорит с таможней, механики на самом деле могут разъединять друг с другом, менять отдельные небольшие детали, но, если это происходит в сервисе официального дилера,— то такие работы сохраняют гарантию от автопроизводителя. В «Моторинвесте» ранее говорили «Ъ-Черноземье», что давать комментарии для них «преждевременно».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Эвиа» зарегистрировано в 2023 году в Краснинском районе Липецкой области, в деревне Гребенкино, где расположен сборочный завод Evolute и Voyah. Основной вид деятельности — производство автотранспортных средств. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Акционеры не раскрываются. Гендиректор — Александр Варнин. Выручка компании в 2025 году составила 34,98 млрд руб. (24,4 млн годом ранее), чистая прибыль — 1,25 млрд (793 тыс. годом ранее).

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ-Черноземье» «Гибридная война».

Сергей Калашников