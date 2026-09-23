Петр Фрадков доложил президенту о первых итогах переезда ПСБ в Ярославль

Сегодня в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства РФ председатель правления ПСБ Петр Фрадков рассказал о переезде банка в Ярославль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и председатель ПСБ Петр Фрадков

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и председатель ПСБ Петр Фрадков

Фото: пресс-служба президента РФ

Первые шаги в реализации проекта уже сделаны. «В частности, произошла налоговая перерегистрация, утверждены стратегия переезда и основные критерии того функционала, который мы переводим»,— рассказал Петр Фрадков.

Однако проект переезда предполагает не только новую регистрацию банка, но и развитие социальной, спортивной, туристической инфраструктуры для сотрудников, которые переезжают, и жителей Ярославской области. Первым этапом переезда был перевод дистанционно работающих.

По итогам 2025 года дистанционно зарегистрированы в Ярославской области 2 тыс. сотрудников, и уже эти шаги привели к пополнению бюджета Ярославской области дополнительно почти на 2,5 млрд руб. «И мы стали с точки зрения НДФЛ одним из крупнейших налогоплательщиков Ярославской области»,— отметил господин Фрадков.

К концу 2026 года физически переедут из Москвы 230 сотрудников, в 2027 году — еще 300. К 2030 году банк планирует физически перевезти 5 тыс. человек. Но, учитывая членов семьи, это будет более 12 тыс. человек, что увеличивает численность населения Ярославля на 2%.

«Физический переезд ставит перед нами дополнительные вызовы — в частности, с точки зрения непрерывности функций банка. Мы приняли программу, которую назвали “программой благополучия”, включающую в себя жилищную поддержку, льготное ипотечное кредитование со стороны банка, другие компенсации для того, чтобы сотрудники были мотивированы»,— сообщил Петр Фрадков.

Также он отметил проект по зонированию Ярославля по разным направлениям. Это спортивный кластер, стадион «Шинник», который после реконструкции сможет принимать до 12 тыс. зрителей и другие проекты.

«Это гостиница в Угличе, медицинский кластер совместно с компанией “Медси”, который будет принимать 28 тыс. пациентов в год, и не только сотрудников банка. Это школы и детский сад для сотрудников банка и не только и многое-многое другое»,— уточнил он.

По оценке ПСБ, экономический эффект для области накопленным итогом до 2040 года может составить до 140 млрд руб.