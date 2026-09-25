Для спасения Ани Старовой не хватает 779 810 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Ани прогрессирующая форма грудопоясничного сколиоза 4-й, самой тяжелой степени. Консервативное лечение не дало результатов. Девочка испытывает сильную боль в спине, есть признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Необходима операция по установке динамической металлоконструкции с использованием новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. После операции спина максимально выпрямится, уйдет боль, восстановится баланс тела, полноценное дыхание. Аня сможет жить активной жизнью наравне со сверстниками».

Стоимость операции 2 103 810 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 300 000 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 779 810 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аню Старову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ани — Татьяны Владимировны Курнавиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).