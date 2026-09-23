Воронежцы в 2026 году потратили на коммунальные услуги более 40 млрд рублей

В период с января по август 2026 года населению Воронежской области было оказано платных услуг на сумму 143,6 млрд руб., что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом 23 сентября рассказали в Воронежстате. В общем объеме наибольший удельный вес занимали коммунальные услуги — их доля составила 28,3%, или более 40,6 млрд руб. в абсолютных цифрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Транспортные услуги заняли 13,3% от совокупного объема расходов, телекоммуникационные — 11,2%, медицинские и жилищные услуги — по 7%. Бытовых услуг за восемь месяцев воронежцам было оказано почти на 25,3 млрд руб., что на 1,8% выше уровня соответствующего периода 2025 года. В общем объеме их доля составила 17,6%.

Самыми востребованными бытовыми услугами среди населения Воронежской области являлись услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, машин и оборудования (доля 41,1%), а также ремонту и строительству жилья и других построек (доля 34,7%).

В начале сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что в первом полугодии 2026-го среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций Воронежской области достигла 81,8 тыс. руб., увеличившись на 13,5% относительно прошлого года.

Денис Данилов