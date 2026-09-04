Среднемесячная зарплата в Воронежской области составила почти 82 тысячи рублей

В первом полугодии 2026-го среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций Воронежской области достигла 81,8 тыс. руб., увеличившись на 13,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Только за июнь средний размер оплаты труда поднялся до 88,17 тыс. руб., показав годовой прирост на 13,3%. Об этом сообщил Воронежстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Реальный размер выплат, скорректированный с учетом инфляции, за январь — июнь поднялся на 8% в годовом выражении, а по итогам июня — на 7,3%.

Наиболее высокие доходы в первом месяце лета зафиксированы на предприятиях по выпуску электрооборудования, где заработок превысил среднеобластной показатель в 1,8 раза. На 48,8% больше среднего значения по региону получали специалисты сферы производства компьютеров, электронной и оптической продукции. В отрасли информации и связи начисления оказались выше нормы на 46,9%, а в финансовом и страховом секторе — на 32,2%.

Доходы работников сельского хозяйства в июне составили 92,8% от среднерегиональной суммы. Самые низкие зарплаты зафиксированы в производстве одежды (36,3% от среднего уровня по области) и кожи (43,3%), а также при обработке древесины и выпуске изделий из нее (за исключением мебели) — 49,6%.

В августе стало известно, что средняя начисленная заработная плата работников организаций в мае 2026 года составила в Курской области 81,7 тыс. руб. Год к году сумма выросла на 9,7%.

Кабира Гасанова