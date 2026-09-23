Нижегородская дума одобрила ужесточение правил к строительным заборам в центре

Гордума Нижнего Новгорода согласовала ужесточение правил к ограждениям строительных и ремонтных работ в историческом центре Нижнего Новгорода. Они должны быть выполнены из фиброцементных композитных панелей с имитацией натурального дерева, рассказала директор департамента градразвития Алла Коновницына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под новые требования почти подходит ограждение стройплощадки будущей гостиницы "Телеграф" на площади Минина, кроме ворот из профнастила.

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Под новые требования почти подходит ограждение стройплощадки будущей гостиницы "Телеграф" на площади Минина, кроме ворот из профнастила.

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Как указано в пояснительной записке к проекту поправок в правила благоустройства, изменения необходимы для сохранения визуальной привлекательности исторической части города и недопущения создания фона, неблагоприятного для восприятия объектов культурного наследия.

Также перечень типов ограждений дополняют «фан-барьером» — для создания мобильных сборно-разборных ограждений.

Проект решения выносили на публичные консультации. Отдельные замечания и предложения участников консультаций учтены, добавила директор департамента.

Судя по материалам обсуждений, мэрия учла замечание аппарата регионального уполномоченного по правам предпринимателей об исключении жесткой привязки к трем породам дерева, которые должны имитировать строительные заборы. В исходной версии это были дуб, вишня и бук, в обновленной оставили, что забор должен быть светло-коричневого и темно-коричневого цвета.

По мнению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, ограждение из профнастила никогда не будет выглядеть нормально. «Если хочешь проводить ремонтные работы, временные или длительные, строительство в исторической части города, то будь добр потраться на нормальное содержание площадки», — отметил он.

Изменения вступят в силу 1 марта 2027 года.

Галина Шамберина