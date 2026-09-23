Нижегородская дума одобрила ужесточение правил к строительным заборам в центре
Гордума Нижнего Новгорода согласовала ужесточение правил к ограждениям строительных и ремонтных работ в историческом центре Нижнего Новгорода. Они должны быть выполнены из фиброцементных композитных панелей с имитацией натурального дерева, рассказала директор департамента градразвития Алла Коновницына.
Под новые требования почти подходит ограждение стройплощадки будущей гостиницы "Телеграф" на площади Минина, кроме ворот из профнастила.
Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ
Как указано в пояснительной записке к проекту поправок в правила благоустройства, изменения необходимы для сохранения визуальной привлекательности исторической части города и недопущения создания фона, неблагоприятного для восприятия объектов культурного наследия.
Также перечень типов ограждений дополняют «фан-барьером» — для создания мобильных сборно-разборных ограждений.
Проект решения выносили на публичные консультации. Отдельные замечания и предложения участников консультаций учтены, добавила директор департамента.
Судя по материалам обсуждений, мэрия учла замечание аппарата регионального уполномоченного по правам предпринимателей об исключении жесткой привязки к трем породам дерева, которые должны имитировать строительные заборы. В исходной версии это были дуб, вишня и бук, в обновленной оставили, что забор должен быть светло-коричневого и темно-коричневого цвета.
По мнению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, ограждение из профнастила никогда не будет выглядеть нормально. «Если хочешь проводить ремонтные работы, временные или длительные, строительство в исторической части города, то будь добр потраться на нормальное содержание площадки», — отметил он.
Изменения вступят в силу 1 марта 2027 года.