Строительные заборы с имитацией дерева предложили внедрить в Нижнем Новгороде

Департамент градостроительного развития Нижнего Новгорода опубликовал для общественных обсуждений проект поправок к муниципальным правилам благоустройства, которые устанавливают требования к строительным заборам в центре города. Чиновники предложили устанавливать ограждения из фиброцементных композитных панелей, которые имитируют текстуру и цвет натурального дерева. «Такие ограждения гармонично сочетаются с внешним обликом городской исторической застройки», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительный забор, который, по мнению мэрии, дисгармонирует со сложившейся архитектурно-градостроительной средой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Строительный забор, который, по мнению мэрии, дисгармонирует со сложившейся архитектурно-градостроительной средой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас строительные заборы дисгармонируют со сложившейся архитектурно-градостроительной средой исторической застройки XVII–XIX веков в центре Нижнего Новгорода, отмечается в проекте. При этом историческая часть Нижнего Новгорода характеризуется высокой плотностью объектов культурного наследия.

Новые требования коснутся только центра города, следует из проекта постановления.

Владимир Зубарев