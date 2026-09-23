Белгородской прокуратуре не удалось отправить в колонию экс-главу отдела ГИБДД

Белгородский областной суд не стал ужесточать наказание бывшего начальника Госавтоинспекции УМВД России «Старооскольское» майора Михаила Кашкина, который был приговорен к штрафу в 2,5 млн руб. за взятку в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Апелляционное представление прокуратуры, просившей назначить ему семь лет колонии строгого режима, в этой части оставлено без удовлетворения. Это следует из документов, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

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Вместе с тем облсуд все же добавил Кашкину дополнительное наказание в виде лишения звания майора полиции.

Напомним, в марте Старооскольский горсуд признал Кашкина виновным во взятке. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», с июля 2023 года по октябрь 2024-го директор коммерческой организации предоставил начальнику Госавтоинспекции стройматериалы и чернозем на 400 тыс. руб. за покровительство и освобождение от административной ответственности. Кашкин признал вину. По приговору суда ему назначили штраф в 2,6 млн руб., который был сокращен из-за трех месяцев домашнего ареста Кашкина во время расследования уголовного дела.

Позже приговор вступил в законную силу, но прокуратура добилась возвращения дела на новое апелляционное рассмотрение в кассации. В итоге облсуд признал справедливость наказания. Как сказано в апелляционном определении, при назначении штрафа учитывались явка Кашкина с повинной, многочисленные благодарности от чиновников, депутатов и местного митрополита, а также его участие в боевых действиях и помощь личному составу спецназа в выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции.

Сергей Толмачев