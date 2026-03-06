Экс-начальника старооскольского ГАИ осудили за получение взятки

Старооскольский горсуд Белгородской области признал бывшего начальника Госавтоинспекции УМВД России «Старооскольское» виновным в получении взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему назначен штраф в размере 2,5 млн руб. и запрет работать на госслужбе в течение пяти лет. Об этом сообщили в облпрокуратуре и региональном УФСБ. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Михаиле Кашкине.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как установил суд, с июля 2023 года по октябрь 2024-го директор коммерческой организации предоставил начальнику Госавтоинспекции стройматериалы и чернозем на 400 тыс. руб. в сумме. За это правоохранитель обещал освободить его и аффилированных лиц от административной ответственности. Кроме того, вознаграждение полагалось за общее покровительство и попустительство по службе.

В сентябре 2025 года старооскольское ГАИ возглавил майор Вячеслав Русских.

Алина Морозова