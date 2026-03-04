Падал позапрошлогодний НВОС

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) выставила крупные финансовые требования организациям, работающим в сфере утилизации и захоронения коммунальных отходов в Нижегородской области. Так, полигону «МАГ Груп» внезапно начислили более 600 млн руб. доплаты за негативное воздействие на окружающую среду в первом полугодии 2024 года. Природопользователь намерен обжаловать это требование в суде, говоря о внезапных финансовых рисках для работы с половиной отходов региона. Еще около 100 млн руб. доначислено ООО «Реал-Кстово» за 2023 год. В компании допускают риск банкротства в связи с такими санкциями и говорят о том, что расширение действующего полигона в Кстовском округе может остановиться.

Операторов нижегородских полигонов ТКО удивили запоздалые претензии Росприроднадзора

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало от ряда нижегородских компаний доплатить в бюджет крупные суммы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Так, надзорный орган в феврале провел контроль за исчислением платы за НВОС и потребовал довнести 644 млн руб. платы с пенями от ООО «МАГ Груп». Эта компания управляет крупным межмуниципальным полигоном, на который свозятся коммунальные отходы из Нижнего Новгорода и Дзержинска.

В «МАГ Груп» пояснили, что в 2024 году в ходе проверки сотрудники Росприроднадзора «самостоятельно переквалифицировали» фильтрационные стоки на полигоне «МАГ-1» в отход IV класса опасности. При этом соответствующий акт и требование доплатить в бюджеты 644 млн руб. были составлены только 18 февраля 2026 года — спустя около полутора лет после проверки. Из общей суммы требований около 100 млн рублей составили пени.

В компании считают, что изложенные в акте сведения о признании фильтрата отходом противоречат как фактам, так и проектной документации полигона, который получил положительное заключение экологической госэкспертизы.

«С учетом того, что размер предпринимательской прибыли ООО "МАГ Груп" за весь 2024 год составил 53 млн руб., предприятие в принципе не имеет возможности произвести оплату такой суммы. Требования только за полугодовой период 2024 года превышают размер инвестиционных и операционных годовых расходов предприятия. Это препятствует работе по обращению более чем с 50% отходов Нижегородской области»,— пояснили в компании. Ее руководство опасается, что требования надзорного органа поставят исполнение обязательств по приему и переработке мусора на грань срыва. Если Росприроднадзор применит аналогичный подход к расчету НВОС за 2025 год, то сумма задолженности будет утроена.

Сейчас ООО «МАГ Груп» подало в суд на Росприроднадзор иск, чтобы признать действия госоргана незаконными и отменить доначисление платы за НВОС. Пока, судя по картотеке арбитражного суда, в качестве обеспечения иска представители полигона просили приостановить действие оспариваемого решения. Однако в этом суд истцу отказал.

Также требования по доплате НВОС (около 100 млн руб. с пенями) были предъявлены региональному оператору «Реал-Кстово», который эксплуатирует полигон твердых коммунальных отходов в Кстовском округе.

Как рассказал руководитель группы компаний «Реал-Инвест» Лев Тарабарин, им доначислили плату за документарную ошибку — еще в 2023 году сотрудники «Реал-Кстово» не сдали в органы Росприроднадзора соответствующую декларацию.

«Я признаю, что мы допустили ошибку с отчетностью, но я даже не подозревал об этом. Получается, что три года назад Росприроднадзор, зная о том, что мы не сдали документы, своевременно нас об этом не уведомил, а сейчас предъявил нам драконовские санкции. Меня поражает несоизмеримость допущенного нарушения и наказания за него»,— отметил Лев Тарабарин.

По его словам, если не удастся оспорить доначисления по НВОС, то «Реал-Кстово» обанкротится.

Действия регулятора уже сейчас создают проблемы при строительстве новой карты полигона: банки-кредиторы с опаской реагируют на крупные требования со стороны государства.

Редакция «Ъ-Приволжье» в конце февраля направила в межрегиональное управление Росприроднадзора запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с многомиллионными взысканиями. Надзорное ведомство на запрос не ответило, предложив дождаться итогов судебных разбирательств.

В министерстве экологии Нижегородской области сообщили только, что они в курсе сложившейся ситуации и совместно с операторами мусорных полигонов анализируют правомерность предъявленных им требований.

Роман Кряжев