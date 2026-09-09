Прокуратура привлекла курский элеватор к ответственности за загрязнение воздуха

Прокуратура Дмитриевского района Курской области выявила нарушение санитарных требований на производственной площадке местного элеватора. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ходе проверки, проведенной совместно с управлением Роспотребнадзора по региону, установлено, что предприятие хранит отходы от механической очистки зерна. Исследования атмосферного воздуха в жилой зоне города показали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества. Дмитриевский элеватор до 2020 года принадлежал ООО «Дмитриевский комбинат хлебопродуктов», которое было ликведировано, а правопреемником стала структура «Продимекса» — ООО «Курск-агро».

Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений.

Также директор элеватора (согласно ЕГРЮЛ им выступает Игорь Овчаров) привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ штраф для должностных лиц до 1 тыс. руб., юрлиц — до 20 тыс. руб.) в виде предупреждения.

По данным Rusprofile, ООО «Курск-агро» зарегистрировано в Курске в марте 2009 года. Специализируется на выращивании зерновых культур. Единственным учредителем является ООО «Агропродукт» (100% доли уставного капитала в размере 972 млн руб.). Генеральный директор — Игорь Овчаров. В качестве сайта указана ссылка на «Продимекс», который является итоговым бенефициаром. По итогам 2025 года выручка ООО составила 14,2 млрд руб., что на 6,9% ниже показателя 2024 года (15,2 млрд). Чистый убыток — 2 млрд руб.

Анна Швечикова