Зрителям в Удмуртии впервые презентовали новый цифровой орган из Нидерландов

Торжественная инаугурация нового цифрового органа из Нидерландов состоялась в филармонии Удмуртии 22 сентября. Ее провел заслуженный артист республики Тимур Халиуллин, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Филармония Удмуртии Фото: Филармония Удмуртии

«Само слово “инаугурация” означает “ввод в должность”. У органов тоже появилась своя традиция — вступление в должность через первый презентационный концерт. Сегодня мы отдаем дань этой традиции»,— сказал господин Халиуллин.

В программе среди прочего звучали произведения Иоганна Баха, Петра Чайковского, Георга Генделя, Леона Боэльмана, Джулио Каччини. В концерте участвовали представители Театра оперы и балета Удмуртии, Государственного симфонического оркестра республики, ансамбля «Италмас» и др.

«Уверен, что орган будет звучать не только в столице Удмуртии, но и в малых городах и сельских населенных пунктах. Мы на это настроены»,— отметил и. о. министра культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Ближайший концерт, где будет использоваться новый цифровой орган, состоится 12 октября. Государственный симфонический оркестр вместе с Тимуром Халиуллиным исполнит Симфонию № 3 Камиля Сен-Санса.

Напомним, цифровой орган поступил в Удмуртию по спецзаказу из Нидерландов в середине августа. Его приобрел для филармонии музей Калашникова за 5 млн руб. Основа органа классическая, среди дополнительных функций — оркестровые голоса и дополнительные педали, которые помогают органисту самостоятельно, без ассистентов по бокам, менять краски во время игры.