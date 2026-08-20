Цифровой орган из Нидерландов для филармонии Удмуртии приобрели за 5 млн рублей

Стоимость цифрового органа, поступившего в Удмуртию по спецзаказу из Нидерландов, составила почти 5 млн руб. Как пишет «Сусанин», музыкальный инструмент для республики приобрел музей имени Калашникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Абрамова, Max Фото: Ольга Абрамова, Max

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев объяснил участие музейного комплекса в покупке органа нехваткой средств в бюджете республики. «Я знал, какая сумма есть на балансе музея Калашникова,— приводит слова министра пресс-служба филармонии.— Когда мы планировали работу учреждения на 2026 год, я предложил директору решить социальный вопрос для жителей Удмуртии. Ольга Вячеславовна (Минервина) сразу согласилась».

Орган презентовали в музее Калашникова 18 августа. Инструмент изготовили при участии заслуженного артиста Удмуртии, органиста Тимура Халиуллина. «Основа его классическая. “Добавки”, которые сделали для Удмуртии, — оркестровые голоса и дополнительные педали, которые помогают органисту менять краски во время игры. Обычно это делают ассистенты по бокам от исполнителя, переключая регистры»,— сказал артист.

Первое открытие музыкального инструмента в Удмуртской филармонии пройдет 22 сентября. Мобильный характер органа позволяет перевозить его по Удмуртии. Концерты запланированы на середину октября.