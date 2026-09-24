Экологический подход к экономике

Устойчивое развитие — это не маркетинговый ход, а рациональные решения, которые формируются и внедряются в социальную и экономическую жизнь на благо будущего человечества. Именно поэтому такие решения должны объединять экспертов по всему миру и быть вне политики. К такому выводу пришли участники глобального форума Ecumene, который прошел в Москве 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Глобального форума Ecumene Фото: Пресс-служба Глобального форума Ecumene

В мероприятии, на котором обсуждалось формирование российской позиции в области устойчивого развития, приняли участие почти четыре десятка спикеров со всего мира, в том числе представители власти, эксперты и руководители научных институтов и программ ООН.

Ключевые вызовы для устойчивого развития сегодня — это, c одной стороны, ограниченность природных ресурсов и устойчивость экосистем, а с другой стороны, развитие технологий, способных компенсировать эти ограничения, заявила в своей приветственной речи к участникам форума первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая. Она напомнила, что еще недавно человечество считало рациональным энергопереход для сохранения глобальной экосистемы, однако необдуманные и нескоординированные шаги приводят не к снижению углеродозависимости, а к росту стоимости энергоресурсов, в результате которого страдает конечный потребитель. «Ярким примером является отказ ЕС от российского газа, который балансировал европейскую энергосистему. Это также привело к частичному замещению газа углем, что является абсолютным табу»,— отметила первый вице-президент Газпромбанка.

Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов также заявил, что недопустимо замедлять глобальное потепление отказом от углеводородов. «Это зеленое лицемерие»,— подчеркнул он. Газ — это, например, основа производства азотных удобрений, и рост цен на них повлияет на все продовольственные цепочки в мире. Господин Алимов также отметил, что дипломатия в этой сфере развивается и Россия активно участвует в данной повестке. «У нас взвешенная позиция, основанная на экспертизе»,— сказал замминистра иностранных дел.

Представитель Южно-Африканского национального института энергетического развития (SANEDI) Нелисиве Нлапо в ходе диалога рассказала об опыте закрытия угольных станций и переходе на более современные источники энергии, в частности о трудностях, с которыми пришлось столкнуться. Она призвала прорабатывать такие решения и тщательно готовиться к их реализации, в том числе в части экономики проекта.

О том, что интересы бизнеса и общества должны находиться в балансе, заявил в своей речи посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. «Любое решение в сфере экономического развития должно приниматься с учетом мнения ученых, чтобы соблюдать баланс на планете»,— отметил господин Фетисов.

В России есть большие ресурсные и научные возможности для работы с экосистемами, благодаря которым могут сформироваться востребованные экосистемные услуги. «Мы должны прийти к тому, что оценка экосистемных услуг станет первой стадией любого проектного решения, мы должны учитывать целостное влияние на экосистему от реализации проектов»,— подчеркнул в своем выступлении помощник президента, специальный представитель главы государства по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

Также о том, что повестка устойчивого развития начиналась как экологическая, но сейчас перешла в экономическую плоскость, которая является важнейшим фактором, сказал глава COP 30, который проходил в Бразилии, Андре Корреа ду Лаго. Он рассказал, что страны—участницы Рамочной конвенции ООН об изменении климата уже переходят к реализации решений, принятых в рамках повестки на протяжении нескольких лет.

Екатерина Салугина-Сороковая также напомнила, что мир меняется, а вместе с ним — и цели устойчивого развития. Например, развитие технологии ИИ, несмотря на то что это что-то виртуальное, имеет вполне материальный след, поэтому, обсуждая возможности новых технологий, мы не должны забывать об их полной ресурсной цене. «Значительная часть инвестиций в ИИ уходит не на научные открытия и повышение производительности, а на создание контента с очень коротким сроком действия. При этом к 2030 году центры обработки данных могут потреблять более 2 тыс. тераватт-часов электроэнергии в год, что эквивалентно потреблению всей Индии»,— предупредила Екатерина Салугина-Сороковая.

Важной темой обсуждения стала вода, которой на форуме посвятили отдельную сессию. Сегодня водные ресурсы являются важнейшим фактором инвестпривлекательности территорий, а технологии водосбережения и рационального использования востребованы в мире и уже становятся объектом инвестиций. Ресурсы водообеспеченности все сильнее влияют на экономику проектов и инфраструктурную привлекательность территорий.

В диалоге приняли участие представители Узбекистана, Азербайджана, Индонезии, а также российских и международных исследовательских организаций. В свою очередь, советник председателя Национального комитета по экологии и изменению климата Республики Узбекистан Алишер Саломов в ходе своего выступления рассказал о том, что методики расчета водного следа имеют для Узбекистана в настоящее время ключевое значение и являются одним из факторов доступа на рынки.

Глобальный форум Ecumene в 2026 году состоялся уже в пятый раз и позволяет продолжать международный диалог в сфере устойчивого развития.