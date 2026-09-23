Цена пакета акций «Башкирских электрических сетей» снизилась на 15%

Территориальное управление Росимущества вновь выставило на торги акции АО «Башкирские электрические сети» (БЭС). Продаются 191,5 млн обыкновенных именных акций (25% уставного капитала БЭС номиналом 1 тыс. руб. Начальная цена составляет около 492,9 млн руб. Аукцион назначен на 23 октября. Заявки принимают до 17 октября. Организатор торгов — ООО «Алатор».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле Росимущество выставляло этот пакет акций на 15% дороже — за 579,9 млн руб. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

АО «Башкирские электрические сети» зарегистрировано в 2018 году в Агидели. Организация создавалась правительством Башкирии как региональная сетевая компания. Планировалось, что в нее войдут муниципальные электрические сети и недостроенная атомная электростанция в Агидели. В 2024 году к БЭС присоединились Учалинские электрические сети, ранее принадлежавшие районной администрации. Общая номинальная мощность подстанций в собственности компании превышает 197,9 МВА, а совокупная протяженность линий электропередачи — 836,3 км. В 2025 году выручка БЭС составила 489,7 млн руб., чистая прибыль превысила 27,8 млн руб. Основной владелец акций компании – власти Башкирии в лице регионального минземимущества.

Майя Иванова