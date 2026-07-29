Торги по продаже 25% уставного капитала «Башкирских электрических сетей» не состоялись

Аукцион по продаже 191,5 тыс. акций АО «Башкирские электрические сети» (БЭС), принадлежащих Республиканскому научно-технологическому и информационному комплексу «Баштехнинформ», не состоялся из-за отсутствия желающих приобрести ценные бумаги. Об этом говорится в карточке лота на ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», территориальное управление Росимущества пыталось продать акции, которые составляют 25% уставного капитала БЭС, минимум за 579,9 млн руб.

АО «Башкирские электрические сети» зарегистрировано в 2018 году в Агидели. Организация создавалась правительством Башкирии как региональная сетевая компания. Планировалось, что в нее войдут муниципальные электрические сети, а также недостроенная атомная электростанция в Агидели. В 2024 году к БЭС присоединились Учалинские электрические сети, ранее принадлежавшие районной администрации. Общая номинальная мощность подстанций в собственности компании превышает 197,9 МВА, а совокупная протяженность линий электропередачи — 836,3 км. В 2025 году выручка БЭС составила 489,7 млн руб., чистая прибыль превысила 27,8 млн руб. Основной владелец акций компании – власти Башкирии в лице регионального минземимущества.

Олег Вахитов